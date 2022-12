El líder republicano en la Cámara promete seguir con la investigación del asalto al Capitolio

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

McCarthy, quien se postula a presidente de la Cámara a partir del próximo año tras ganar los republicanos la mayoría en las elecciones de principios de mes, ha aseverado que "es imperativo" que toda la información recabada se conserve ya no solo para posibles investigaciones, sino también para "saber que las acusaciones que se han hecho están respaldadas por los hechos".

Sin embargo, desde el Partido Demócrata desconfían de las promesas de un McCarthy, que ya no solo no compareció ante una citación de este comité, sino que además ha dejado claro que los republicanos darán prioridad a posibles investigaciones contra la Administración Biden, cuenta CNN.

En ese sentido, el presidente de la comisión que investiga la insurrección del 6 de enero, Bennie Thompson, dijo este miércoles que no había tenido noticias en este sentido de McCarthy, a quien recordó que no solo "tuvo la oportunidad de tener más miembros en el comité", sino también de acudir y testificar, y no lo hizo.

Los demócratas temen que McCarthy, quien se afana por sumar los votos del ala más ultraderechista del Partido Republicano, intente rescribir lo ocurrido aquel 6 de enero en el que una turba intentó paralizar al traspaso de poder presidencial a través del resto de comisiones que forman la Cámara de Representantes.

Si bien la mayoría de los republicanos de la Cámara prefieren dejar atrás lo ocurrido el 6 de enero, conscientes de las consecuencias negativas para el partido, McCarthy necesita ganarse al sector más ultraconservador y con ello mantener contento a un Donald Trump que aspira de nuevo a ser candidato en 2024.