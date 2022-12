El Likud de Netanyahu otorga parte del control de Cisjordania a un partido de extrema derecha israelí

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Como estaba previsto, Smotrich, quien renunció a ocupar la cartera de Defensa, estará al frente de Finanzas durante al menos dos años, tras lo que será reemplazado por el líder del Shas, Arye Dery, quien podría ocupar los Ministerios del Interior y Salud, según ha informado el diario 'Haaretz'.

Tras ser sustituido, el líder de Sionismo Religioso se desempeñará al mismo tiempo como ministro del Interior y como ministro de Transporte y Educación, aunque tendrá que contar con la posterior aprobación de Netanyahu.

Sionismo Religioso había presionado para tomar el control de la Administración Civil, que está bajo el control del Ministerio de Defensa israelí y regula las políticas israelíes en Cisjordania, que incluyen también construir nuevos asentamientos.

El anuncio, sin embargo, no aclara qué áreas de la Administración Civil caerán bajo la jurisdicción del ministro de Sionismo Religioso, una cuestión que ha sido criticada por varias organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

El bloque encabezado por el Likud, que cuenta con el apoyo de partidos ultraortodoxos y ultraderechistas, cuenta con 64 de los 120 escaños de la Knesset tras los comicios del 1 de noviembre, por lo que Netanyahu tiene el camino abierto para volver al cargo menos de dos años después de su derrota electoral.