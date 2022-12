La selección brasileña envía su apoyo a Pelé y le desea "mucha salud"

DOHA, 1 (STATS Perform/dpa/EP)

La selección brasileña de fútbol envió su apoyo y sus deseos de recuperación al mítico exfutbolista Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', que tuvo que ser ingresado este miércoles en un hospital de la ciudad de Sao Paulo.

"Todos le deseamos buena salud a Pelé. Nos enteramos de la noticia por la prensa. Es el máximo representante de la selección y le deseamos mucha salud. Ese es el sentimiento de toda la plantilla, le deseamos lo mejor a Pelé", expresó el seleccionador Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', en la rueda de prensa previa al duelo de este viernes ante Camerún.

El exfutbolista brasileño fue ingresado de nuevo en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo ante la preocupación de los médicos de que la leyenda de 82 años ya no responda al tratamiento con quimioterapia al que se somete desde que hace más de un año le extirpase un tumor del colon.

No obstante, su hija Kely do Nascimiento intentó tranquilizar a todos sus seguidores y aficionados al fútbol con un mensaje en redes sociales en el que insistió en que el ingreso de su padre fue "sin sorpresas ni emergencias". ESPN Brasil, por otro lado, informó de que Pelé tenía hinchazón en todo el cuerpo y que a los médicos les preocupaba que los tumores en varios órganos del brasileño ya no respondan a la quimioterapia.