Portaltic.-Dream by WOMBO, BeReal y Apex Legends Mobile, lo mejor de Google Play en 2022

MADRID, 1 (Portaltic/EP)

Google ha reconocido las mejores aplicaciones y juegos que se han publicado a lo largo de este año en Play Store en Estados Unidos, que como novedad incluye un listado dedicado a los programas diseñados para los equipos que funcionan con el sistema ChromeOS.

Dream by WOMBO se ha alzado como la mejor aplicación en general según el criterio de Google, mientras que la elección del usuario ha recaído en la red social BeReal. En juegos, la decisión sobre el mejor juego ha sido más clara, ya que tanto Google como los usuarios han destacado Apex Legends Mobile.

Por categorías, PetStar se corona como la mejor aplicación del año para la diversión, Breathwrk para el crecimiento personal, Plant Parent, en los esenciales para el día a día, Recover Athletics como una "gema oculta" y The STIGMA App en aplicaciones para el bien, como detalla en una publicación en su blog oficial.

Si se atiende a los dispositivos, la mejor aplicación para un dispositivo ponible es Todoist; para las tabletas, Pocket; y para los ordenadores Chromwbooks, BandLab.

Google ha destacado Dislyte como mejor multijugador, mientras que Angry Birds Journey se corona en los juegos casual y Dicey Dungeons, en los indie. Y en las nuevas categorías, los reconocimientos son para Papers, Please (mejor historia), Genshin Impact (en curso o actual) y Very Little Nightmares (en Play Pass).

La compañía tecnológica también distingue los mejores juegos por tipo de dispositivo, siendo Tower of Fantasy en mejor para las tabletas, y Roblox en la nueva categoría para equipos Chromebook.

En España se repite la elección a mejor juego del año, donde se posiciona en primer lugar Apex Legends Mobile. En aplicaciones, las lista de las más destacadas incluye noteit widget - get it now, DanceFitme