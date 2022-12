Estas son las acciones que ha implementado la UNAM para erradicar la violencia de género

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres —celebrado el 25 de noviembre y recordado cada mes—, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM (CIGU) elaboró una serie de acciones para prevenir las violencias por razones de género a través de estrategias de trabajo comunitario aplicables en todos los planteles de la institución escolar.

La CIGU fue creada en marzo de 2020, enlaza y articular el trabajo de todas las comunidades de la máxima casa de estudios, tales como iniciativas y acciones a favor de la igualdad de género, la prevención de la violencia, la construcción de nuevas masculinidades y de un nuevo modelo comunitario, más igualitario, abierto, e incluyente.

Durante el presente periodo rectoral (2019-2023) se han implementado un importante número de acciones en favor de la Igualdad de Género y la construcción de espacios libres de violencia que se basan en los siguientes ejes principales:

“El trabajo de transformación de nuestra Universidad no está terminado; al contrario, aún estamos lejos de concluirlo. Sin embargo, con todas las acciones que realizamos, no sólo la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU), sino toda las dependencias y entidades universitarias, podemos afirmar que la UNAM está educando para la igualdad de género en todo el país”

“No vamos a tirar el patriarcado mañana, ni se va a caer el patriarcado universitario, pero vamos tomando todas las medidas y construyendo una comunidad crítica que, tal como nos lo enseñaron las chavas activistas, no permita ni tolere nada que se salga de estas líneas muy fuertemente marcadas en la Universidad sobre qué sí se puede y qué no: qué no vamos a tolerar más las mujeres, pero tampoco nuestra Universidad”.

— Directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, Sandra Lorenzano