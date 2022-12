Von der Leyen considera "alentadores" los contactos con Sunak para resolver las disputas pendientes

BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha calificado de "alentadores" los contactos con el Gobierno británico desde la llegada de Rishi Sunak a Downing Street, con vistas a resolver cuestiones pendientes como la aplicación del Protocolo de Irlanda del Norte incluido en los acuerdos del Brexit.

"Nuestras conversaciones con Londres están marcadas ahora por un espíritu nuevo, más pragmático", ha dicho Von der Leyen, durante un discurso ante el Parlamento de Irlanda en el que ha dado a entender que las relaciones han mejorado tras las escalada de tensiones durante la etapa de Boris Johnson.

La jefa del Ejecutivo comunitario ve margen para "resolver cuestiones prácticas" del Protocolo si se aplica "el sentido común" y las partes se centran "en los asuntos que verdaderamente importan a Irlanda del Norte", sin entrar en más detalles.

En este sentido, ha prometido que la UE siempre habla con sus "amigos" británicos de la misma manera, "con un corazón sincero y una mente abierta", apuntando en otro momento de su discurso que "la Unión Europa y el Reino Unido son miembros de la misma familia ampliada, aunque no vivan ya en la misma casa".

Sí ha advertido, no obstante, de que no se pueden eliminar "por completo" las "consecuencias" que ha acarreado la salida de Reino Unido de la UE y "el tipo de Brexit" elegido por los gobernantes británicos. "No puede haber una frontera dura en la isla de Irlanda", ha remachado.

El Gobierno central de Reino Unido y los partidos unionistas han criticado las consecuencias derivadas del Protocolo norirlandés, ya que consideran excesivos los límites impuestos al comercio interno a cambio de que Irlanda del Norte pueda seguir dentro del mercado común.

Londres incluso ha planteado impugnar unilateralmente los acuerdos firmados y la ley que tramitó Johnson para evitar aplicar el régimen negociado para las dos Irlandas llevó a Bruselas a iniciar varios expedientes sancionadores contra Reino Unido, aún pendientes de resolución.

El jefe negociador de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, ha hablado precisamente este jueves con el ministro de Exteriores británico, James Cleverly, para tratar de aprovechar esta "clara ventana de oportunidad". "La UE está lista para redoblar sus esfuerzos y encontrar soluciones conjuntas que beneficien a todas las comunidades en Irlanda del Norte", ha afirmado Sefcovic en Twitter.