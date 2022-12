Bernd Reichart: "La Superliga no es un proyecto para ricos, tirará del carro de todo el ecosistema"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"No es verdad que sea un proyecto elitista, para ricos. Estamos intentando mejorar una competición que tira del carro de todo el ecosistema. Muchos clubes dudan de que la Champions les tenga en cuenta, hay muchos grandes clubes que se sienten olvidados", afirmó Reichart en un encuentro celebrado en Madrid organizado por A22 y el despacho jurídico Clifford Chance para explicar su punto de vista sobre el gobierno corporativo de UEFA.

El CEO de la compañía comenzó su intervención calificando de "muy europeísta" el proyecto "bonito, importante y necesario" de la Superliga. "La competición europea puede dar mejores resultados y tirar del carro del fútbol de una forma más eficaz. Para enganchar a las nuevas generaciones el fútbol europeo debe ser capaz de dar los mejores partidos todo el año. El fútbol europeo necesita una gobernanza moderna, eficaz y con los clubes gestionando sus propio futuro", argumentó.

Reichart valoró la reunión con UEFA y demás dirigentes de ligas europeas de hace unas semanas, "un debate muy duro, con los que quisieron debatir". "Lo más importante es el compromiso de la UEFA de no amenazar con sanciones a los clubes con los que estamos entrado en diálogo", destacó.

"Ellos (UEFA) ahora están cómodos, controlan una actividad sin competencia, sin gasto y sin la necesidad de innovar. Viven del sudor y del esfuerzo de los clubes que sostienen el sistema, a los que no hacen partícipes de decidir sobre su futuro. A22 y esta propuesta les crea un problema que ahora no tienen. La libre competencia de ideas y soluciones es necesario, si luego gusta o no gusta... Pero debemos poder trabajar libremente", advirtió al organismo europeo.

Reichart criticó que UEFA defienda "incluso que son dueños del fútbol". "Había cierta autocomplacencia: el sistema funciona y no hace falta ninguna aportación fuera del sistema. Los clubes son los que aportan el valor y el espectáculo, deben ser ellos los que gestionen su propio destino. Algunos clubes nos perciben como aire fresco en un sistema bastante establecido. Se dan cuenta de que la iniciativa ha evolucionado", relató.

El directivo también explicó que el modelo, aunque todavía no está definido, "será cien por cien meritocrático", porque "cada equipo tendrá el derecho de soñar y clasificarse", sin la existencia de "plazas fijas". "Sería cínico soltar ideas y preferencias que creen que tenemos, estamos escuchando propuestas y análisis sobre la problemática que hoy hemos explicado", comentó en relación al formato futuro y la situación de gobernanza que existe actualmente con la UEFA.

"Pediré que nos dejen trabajar sin coacción, las reformas fundamentales son necesarias", instó al ente que preside Aleksander Ceferin, antes de recordar que los clubes de las ligas ya "se emanciparon de sus federaciones", por lo que Reichart apostó por una futura convivencia "sin guerra ni bloqueo de la competición" con el organismo europeo.

La primera gran fecha para el devenir de la Superliga será cuando el Abogado General del 'Caso Superliga' ofrezca su informe no vinculante sobre la situación, antes del fallo de los tribunales, que será "inapelable y vinculante". "La Superliga se adaptará a la realidad que exista después del fallo. Acataremos cualquier decisión. Redefiniremos de la medida necesaria la iniciativa -si el fallo es negativo-. Espero que UEFA respete igual la decisión", deseó Reichart.

"PARECE QUE SOMOS UNOS DELINCUENTES ASALTANDO UNA PROPIEDAD PRIVADA"

En el evento celebrado en Clifford Chance, el socio director del Área Mercantil del bufete de abogados, Luis Alonso, aclaró que el 'Caso Superliga' no es el único litigio que tiene UEFA en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "No está juzgando ningún aspecto de la Superliga, no está juzgando a la Superliga, se está juzgando la actuación de UEFA y FIFA y si el monopolio tiene encaje en las libertades y principios de libre competencia de la UE", informó.

"Nadie discute que sea monopolio, cuestionan si es recomendable para el mundo del fútbol", agregó Alonso. "UEFA y FIFA poseen todos los roles en el modelo competitivo, y se protegen con un régimen sancionador, pueden excluir a los clubes de todas las competiciones. Las dictan en Suiza, se recurren en el TAS y puedes apelar en los tribunales federales suizos. Estamos ante un obvio sistema disuasorio, que te disuade de buscar una alternativa al régimen de monopolio", explicó.

Desde Clifford Chance, despacho de abogados que defiende y asesora a A22 y la Superliga, se recalcó que UEFA "actúa con manifiesta posición de dominio, sin asumir riesgo empresarial ni inversión alguna", sosteniendo este sistema con sus propias normas (art. 49.1 y 51). "El conflicto de intereses es indiscutible e insalvable, con un procedimiento de competiciones es insuficiente", añadió.

Por ello, apuntaron que la solución podría ser la separación "estructural" de las funciones de regulador y organizador de competiciones, como ya se definió en casos previos, como por ejemplo la FIA y la Fórmula 1.

Ante una actitud "anticompetitiva" de la UEFA con A22, desde el bufete apelaron a otras competiciones, como el Seis Naciones de rugby, un "modelo cerrado, sin méritos deportivos y organizado por una empresa privada". "La Superliga nunca ha sido un proyecto cerrado, pero nunca ha sido así, como se ve en los papeles del pleito en Madrid", aclaró en este sentido Fernando Irurzun, socio director del Área de Litigación de Clifford Chance.

Cuestionados por si se pueden probar leyes 'antisuperliga', Clifford Chance insistió en que el Parlamento Europeo "no puede aprobar" este tipo de normas. "Solo puede hacer medidas de fomento del deporte, no de armonización. Sería una ley contraria al derecho de la UE", recalcaron. "Parece que hay un grupo de delincuentes asaltando una propiedad privada", lamentaron.