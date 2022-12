El Barrio regresa con "nostalgia" en su 14º disco, 'Atemporal': "La industria debe ser más verdadera y no tan económica"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

José Luis Figuereo, más conocido como El Barrio, lanza este viernes, 2 de diciembre, su 14º disco llamado 'Atemporal' (Concert Music Entretaiment), con el que saldrá de gira en verano en más de 10 ciudades españolas aunque antes, de cara al 2023, ha pedido una industria "más verdadera y no tan económica y materialista".

"Pido que sea más lista y que no solo se deje llevar por productos de un solo single, y que cuando se saque algo sea porque el artista vale", ha señalado, en una entrevista con Europa Press.

El Barrio ha lamentado que la música se está degenerando "bastante" sin entrar en detalles. El artista regresa tras poner fin a su gira 'El danzar de las mariposas' en el 2021, aunque no estuvo exento de polémica, ya que un texto suyo se malinterpretó creyendo sus fans que se retiraba de la música.

"Se entendió muy malamente. Yo lo dejé claro en la publicación, 'me voy a la ausencia, al recuerdo, no al retiro', pero no quise prestar mucha atención porque los bulos corren muy rápido", ha explicado.

En este nuevo disco, El Barrio realiza una "regresión" a antiguos discos, donde hay connotaciones de "nostalgia" pero que mantiene la "seña barriera". "Me he visto más implicado en este disco que en ningún otro. En 'Atemporal' toco más instrumentos que en otros y rescato pasajes de otros discos para traérmelos a la época actual", ha detallado.

El primer single de este nuevo disco es 'A veces', donde se aborda el "temor de haber amado", con estrofas como 'desconozco las mil coyunturas que tiene el amar' o 'tengo las mil y una noches guardadas en mi cama'. "A veces es una exaltación a las consecuencias de haber amado de una manera sobrenatural", ha indicado.

El último año ha sido "muy raro y muy conflictivo" para el artista, que ha recordado que hizo frente a una gira marcada por la pandemia. "Ese tramo fue muy feo. La gente estaba como maniatada, la música es para vivirla y no estar sentado en una silla. Creo que la gente dejó de ir a los conciertos por eso", ha señalado.

Una de las trece canciones que componen 'Atemporal' es 'Qué arte, ¿no?', donde el artista se ha dirigido a aquellos que le imitan. "Son esas personas que te saludan esperando un mal gesto para decir que estás muy subido", ha apostillado.

UNA CARRERA CON MÁS DE 20 AÑOS DE TRAYECTORIA

El Barrio cuenta con más de 20 años de experiencia en la música y su éxito lo atribuye a que es "un hombre de andar por la calle" y ha elogiado que sus letras "sirven de espejo para muchas personas". "Mi idioma es el pueblo. No se me nota mucho la grandeza porque no la tengo. No voy mirando por encima del hombro", ha confesado.

A pesar de una carrera tan larga, asegura que la motivación sigue intacta porque mantiene sus deseos de ser artista y vivir de la música porque sin música su vida "no tendría sentido". "Lo único que sé es hacer música. Esa es la motivación día a día", ha aclarado.

Preguntado por si le molesta que se le recuerde por su éxito 'Pa Madrid' (2007), El Barrio ha comentado que "al contrario" y se ha mostrado orgulloso de que "se ha convertido en un himno". "Es una canción que siempre tengo que cantarla en los conciertos porque si no la gente no me deja acabar. Es una canción muy agradecida y divertida. Pero no me molesta, al contrario, me alegra", ha contestado.

Por último, el artista ha criticado que la gente celebre que el flamenco sea Patrimonio de la Humanidad pero "no se cuida como tal".