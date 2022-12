El exministro Sajid Javid abandonará su escaño de diputado para las elecciones de 2024

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Tras mucha reflexión, he decidido que no me presentaré de nuevo en las próximas Elecciones Generales", ha explicado Javid en su cuenta de Twitter a través de una carta en la que no explica los motivos de su abandono pero indica que la decisión se ha acelerado porque el Partido Conservador, ahora mismo apaleado en las encuestas, está pidiendo a todos sus diputados que aclaren sus intenciones lo antes posible.

"Servir como miembro del Parlamento por Bromsgrove sigue siendo un privilegio increíble y continuaré apoyando al Gobierno y las causas en las que creo", ha manifestado Javid.

Javid, que ha ostentado la cartera de Interior (2018-2019) y Hacienda (2019-2020), asumió el Ministerio de Salud en junio de 2021, cargo que ostentó hasta julio de este año, cuando presentó su dimisión tras perder su confianza en el entonces primer ministro, Boris Johnson.