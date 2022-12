Griezmann saborea un papel menos protagónico con Francia

DOHA (AP) — Antoine Griezmann está saboreando su nuevo papel como creativo de Francia en lugar de preocuparse por anotar los goles.

Griezmann es el tercer máximo anotador de la selección con 42 tantos, pero en Qatar ha jugado como volante por derecha en una formación de 4-3-3 y todavía no ha podido marcar. De cara a los octavos de final ante Polonia el domingo, no está estresado por eso.

“No me tengo que romper el cerebro descifrando cómo voy a anotar, el equipo me necesita más en el creación”, dijo Griezmann el viernes. “Disfruto ser el eslabón entre el medio campo y el ataque, estoy más en una función donde me retraso y trato de ayudar a los demás”.

Mientras que otros jugadores podrían quejarse por alternar posiciones, eso no es un sacrificio para Griezmann, quien está en su tercera Copa del Mundo en fila y se apresta para disputar su partido 114 como internacional.

“Estoy aquí para hacer lo que el entrenador me pida. Estoy orgulloso de usar la camiseta y de poner orgulloso al entrenador”, dijo el jugador. “Quiero hacer las cosas tan simples como sean posibles para mis compañeros. Estoy en buena forma física y cuando eso pasa me siento mejor mentalmente”.

Griezmann siempre ha sido cercano con Deschamps, quien lo apoyó cuando tuvo un bajón la temporada pasada. El vínculo con el técnico se ha vuelto más fuerte.

“Es un entrenador muy confiable, esa es una de sus fortalezas”, dijo Griezmann. “A él le gusta hablar con sus jugadores y saber cómo te sientes”.

La última vez que Griezmann anotó para Les Bleus fue en un amistoso ante Kazajistán en noviembre pasado.

Griezmann pensó que esa sequía había terminado el miércoles pasado cuando convirtió en los descuentos del triunfo de 1-0 sobre Túnez, pero el árbitro Matthew Conger lo invalidó tras consultar el video.

Un relajado Griezmann no le dio mucha importancia.

“Creo que fui uno de los primeros jugadores a los que el VAR le anuló un gol”, recordó un sonriente Griezmann. “No pude festejar como hubiera querido, pero ya estábamos clasificados”.

La federación francesa de fútbol presentó una queja ante la FIFA por invalidar el tanto.

Al igual que Griezmann, el delantero Kylian Mbappé marcó cuatro goles en el Mundial de Rusia 2018, con ambos marcando en la final. Aunque Griezmann está feliz al alejarse de los reflectores, eso no es posible para su compañero.

“Kylian no es el mismo jugador o persona como es ahora”, añadió Griezmann. “Todo lo que haga va a ser analizado por la prensa, pero no se equivoca".

Griezmann cada vez se entiende mejor con Mbappé, a quien asistió para el tanto de a victoria de 2-1 sobre Dinamarca en el segundo partido de la fase de grupos.

“Comienzo a entender cada vez más lo que quiere”, dijo Griezmann.

Mientras que Mbappé tiene apenas 23 años y podría jugar en al menos un par de mundiales más, Griezmann a sus 31 bromeó que quizá no esté en plena forma pensando en 2026.

“Quizá ya tenga unos kilos más”, dijo Griezmann.