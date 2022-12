Se registra sismo de magnitud 4 en Tijuana, Baja California

📌 Earthquake information - New event 📌#earthquake #USGS #BigPine #California #UnitedStates



Date and time (UTC): 12/02/2022 12:21:49 PM

Magnitude: 4 mw

Area: 3 km WSW of Big Pine, California

Depth (km): 8

Latitude: 37.1587

Longitude: -118.3281