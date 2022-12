Van Gaal: "Estados Unidos no es una sorpresa, es un equipo excelente"

DOHA (CATAR), 2 (dpa/EP)

El seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, no se ha sorprendido por el progreso de su rival en los octavos de final del Mundial, Estados Unidos, y cree que los estadounidenses tienen un "excelente equipo" que el sábado les pondrá las cosas complicadas.

"Es un proceso y quizás no lo esperaba de esta selección, pero si los ves jugar, está clarísimo que han tenido oportunidades. No creo que sea una sorpresa, para ser franco. Estados Unidos tiene un excelente 'equipo'. Yo diría que uno de los mejores equipos y va a ser un partido muy duro", aseguró en rueda de prensa.

Van Gaal, cuyo equipo se enfrentará el sábado a Estados Unidos en el primer partido de octavos de final tras quedar primero del Grupo A, cree que los de Gregg Berhalter son uno de los equipos mejor preparados de Qatar 2022.

"Pero no es nada que no podamos superar. También tenemos un buen equipo, esa es mi opinión. Habrá que esperar a ver en este partido cuál de las dos plantillas es la mejor. No voy a minimizar a Estados Unidos. Al contrario, son un ejemplo de lo que debe ser un buen equipo", reiteró.

El seleccionador de la 'Oranje' se rió de las insinuaciones de que podría estar interesado en el puesto de Bélgica después del torneo, tras el anuncio de Roberto Martínez de que no renovaría su contrato tras la eliminación de los 'diablos rojos'.

"Estamos aquí para trabajar con la selección holandesa. Queremos ser campeones del mundo, así que tenemos otros cuatro partidos por delante y luego veremos si hay alguna oferta sobre la mesa", manifestó el veterano técnico, de 71 años.

"Si nos convertimos en campeones del mundo, entonces, todo el mundo es tan oportunista en este mundo del fútbol, que habrá ofertas. Lo sé muy bien. Pero por el momento no somos campeones del mundo y, si creo a los medios de comunicación holandeses, nunca lo seremos", añadió, tras las ciertas críticas recibidas por el juego de la 'naranja mecánica'.