Michniewicz: "Los que no han defendido bien están en casa viendo el Mundial por televisión"

DOHA, 3 (dpa/EP)

El seleccionador de Polonia, Czeslaw Michniewicz, ha asegurado que todavía no ha encontrado "ningún punto débil" en la selección de Francia, a la que se enfrentarán este domingo en los octavos de final del Mundial de Catar, y ha respondido a las críticas por su planteamiento defensivo afirmando que los que no han defendido bien en la fase de grupos "ya están en casa viendo el Mundial por televisión".

"Los equipos que no han defendido bien ya están en casa y ven los partidos del Mundial por televisión. Esa fue nuestra estrategia para pasar la fase de grupos y ahora queremos jugar de otra manera completamente diferente", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, insistió en que defender es una de las facetas más importantes del juego. "El fútbol consiste en ganar trofeos, no puedes dejar que el rival marque fácilmente. Los que lo hacen ya no están aquí. Hemos defendido bien y por eso tenemos la oportunidad de jugar contra Francia", advirtió.

En otro orden de cosas, Michniewicz destacó el nivel del combinado de Didier Deschamps, actual campeón del mundo. "He estado buscando, pero todavía no he encontrado ningún punto débil. Tenemos que presionarlos para que cometan errores. Los hemos analizado y nos hemos centrado en su estilo de juego. Tienen un equipo maravilloso, un gran entrenador y una buena mezcla de jugadores experimentados y jóvenes", manifestó.

Además, reconoció que han tenido dificultades en ataque y que eso ha imposibilitado que el delantero azulgrana Robert Lewandowski pudiese encontrar puerta con facilidad. "Hemos tenido problemas ofensivos. No hemos sido lo suficientemente precisos en nuestros pases, y no hemos creado suficientes oportunidades para Robert. Tenemos que hacerle llegar el balón más cerca del área", indicó.