Previa del Brasil - Corea del Sur

Neymar regresa para buscar los cuartos

Corea del Sur examina a la pentacampeona en octavos del Mundial

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La selección de Brasil, ya con Neymar disponible pero tocada por las últimas lesiones en el equipo, afronta este lunes en el Estadio 974 (20.00 horas/Gol Mundial y Movistar+) los octavos de final del Mundial de Catar dispuesta a evitar sustos ante Corea del Sur, que busca hacer historia en su primer partido oficial ante la 'canarinha'.

El astro del Paris Saint-Germain, que se lesionó en el debut mundialista ante Serbia, se ha recuperado de un esguince en los ligamentos del tobillo derecho y llegará a tiempo para las eliminatorias, tal y como confirmó en rueda de prensa Tite. "Sí, estará. Entrenará y estará en el partido", señaló de manera contundente el seleccionador brasileño.

La única incertidumbre es si el atacante arrancará en el once o esperará su oportunidad en el banquillo, como parece más lógico. Una buena noticia en una semana complicada para Brasil por las lesiones del delantero Gabriel Jesus y del lateral del Sevilla Alex Telles, que ya no volverán a jugar en el torneo, y por las molestias en la cadera de Alex Sandro, que no estará disponible este lunes. A cambio, Danilo está ya listo.

Este será el panorama para iniciar los cruces de un torneo en el que Camerún, con un tanto de Vincent Aboubakar (1-0), evitó en el Grupo G el pleno del combinado sudamericano, que rotó en la tercera y definitiva jornada -nueve cambios respecto al partido anterior- y puso fin a una racha de 17 partidos sin perder en fase de grupos.

A pesar de todo, consiguió terminar primero gracias a sus victorias ante Serbia (2-0), con doblete de Richarlison -que se cruzará con su compañero en el Tottenham Heung-Min Son-, y Suiza (1-0), con un tanto salvador de Casemiro en el minuto 83. Ahora, no quiere sorpresas en su primer choque de eliminación directa, donde aspira a lograr un billete para citarse con el vencedor del duelo entre Japón y Croacia.

Enfrente, la República de Corea llega a la histórica cita reforzada por su clasificación in extremis para octavos. Después de remontar a Portugal en su último partido (2-1), los 'Tigres de Asia' se agruparon en el círculo central para ver por el móvil los últimos minutos del otro encuentro del Grupo H, y estallaron de júbilo al ver cómo se consumaba su pase, por goles anotados, a pesar de la victoria de Uruguay sobre Ghana (2-0).

Previamente, los de Paulo Bento habían empatado en su estreno ante los charrúas (0-0) y sucumbido ante los africanos (2-3), dos contratiempos que esperan superar en su tercera ocasión en octavos de un Mundial; en 2002, en 'su' Copa del Mundo, rozaron la gesta llegando hasta semifinales, y en Sudáfrica 2010 Uruguay cortó su camino.

Será la primera vez que brasileños y surcoreanos se vean las caras en un torneo oficial, después de cinco amistosos con un balance de cuatro victorias y una derrota para la 'canarinha'. En el último de ellos, hace solo seis meses, el cuadro 'verde-amarelo' goleó a los asiáticos (1-5).

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BRASIL: Alisson; Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá, Fred; Vinícius, Raphinha e Richarlison.

COREA DEL SUR: Seung-Gyu Kim; Moon-Hwan Kim, Jin-Su Kim, Min-Jae Kim, Young-Gwon Kim; Woo-Young Jung, Inbeom Hwang, Woo-Young Jeong; Kang-In Lee, Heung-Min Son y Gue-Sung Cho.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).

--ESTADIO: 974.

--HORA: 20.00/Gol Mundial y Movistar+.