Crónica del Brasil - Corea del Sur: 4-1

Brasil celebra un carnaval camino de cuartos

La pentacampeona del mundo golea (4-1) en una mitad a Corea del Sur y se cita con Croacia por un puesto en las semifinales del Mundial de Catar

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La selección brasileña no falló a su habitual cita con los cuartos de final del Mundial de Catar y lo hizo además con una exhibición ante una Corea del Sur, desarmada muy pronto y goleada este lunes 4-1 por la 'Canarinha', que tan sólo necesitó algo más de media hora para decantar el partido a su favor.

No hubo historia en este choque de octavos de final, en buena parte por culpa de la pentacampeona del mundo que, por si no lo había hecho ya, también quiso presentar con claridad su candidatura. Su rival no le duró ni 45 minutos y no pudo detener el carnaval de goles de los de Tite, que se relajaron tras el descanso pensando en su cruce con Croacia.

El técnico brasileño puso todo lo que tenía disponible, con Eder Militao de nuevo en el lateral y Danilo de vuelta, pero en el izquierdo. Como había anunciado, Neymar, algo falto de 'chispa' todavía, retornó para liderar un frente ofensivo donde Vinicius y Raphinha brillaron por los costados, y Richarlison demostró ser un '9' de garantías.

La 'Seleçao', de todos modos, tampoco encontró la resistencia esperada en los de Paulo Bento, privados de su eléctrico ritmo por la solidez de la pentacampeona y lastrados por cierta endeblez de los de Paul Bento, a los que, salvo a su guardameta, que se esmeró para que el daño no fuese mayor, y Hee-Chan, pareció venirles grande el choque.

Y es que la resistencia de Corea del Sur se quebró antes del primer cuarto de hora. Brasil salió dominadora y, demasiado pronto, encarriló el billete a su favor. Una veloz internada de Raphinha terminó con un balón perdido para el otro extremo, Vinicius, y el madridista, con calma, se estrenó en la Copa del Mundo. Poco después, un inocente penalti de Woo-Young a Richarlison, también permitió a un tranquilo Neymar marcar su primer tanto y, con 76, quedarse ya a uno del mito Pelé.

Pero la ventaja no detuvo a la 'Canarinha' ni hizo crecer a los surcoreanos, aunque estos podrían haber cogido fuerzas si Alisson no hubiese metido una sensacional mano a un disparo de Hee-Chan. Fue un espejismo porque cada error asiático se transformaba en una clara amenaza brasileña. Así, antes de la media hora, Richarlison firmaba su tercer gol de la cita tras una rápida combinación al borde del área entre los dos centrales, Marquinhos y Thiago Silva. El 3-0 tuvo incluso un pequeño baile del habitualmente serio Tite.

SEGUNDO TIEMPO SIN HISTORIA

Sin tiempo para asumirlo, Corea del Sur recibió el cuarto, obra de Lucas Paquetá tras una buena asistencia de Vinicius, y en el tramo final de los primeros 45 minutos, el centrocampista, Raphinha y Richarlison tuvieron más opciones de haberse ido al descanso con un resultado aún más sonrojante para su rival, aunque el portero surcoreano demostró sus reflejos.

Como era de esperar, el panorama cambió tras el paso por los vestuarios. Brasil bajó el ritmo pensando en el duelo de cuartos y el combinado de Paulo Bento fue capaz de asomarse más al área de un Alisson que demostró que su equipo también tiene mucha calidad en la portería con dos paradas de mérito sobre todo a Heung-Min Son y a Hee-Chan.

La 'Canarinha' también las tuvo en los compases iniciales del segundo tiempo, gracias a las ganas del blaugrana Raphinha, pero Seung-Gyu le negó el gol en dos ocasiones. A partir de ahí, Tite empezó a repartir esfuerzos y a retirar a jugadores claves. El ritmo terminó de decaer, algo que favoreció aún más a su rival para maquillar el resultado con un disparo desde fuera del área de Paik Heung-So, que batió un Alisson que también dejó poco después su sitio para el debut de Weverton.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BRASIL, 4 - COREA DEL SUR, 1 (4-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

BRASIL: Alisson (Weverton, min.80); Militao (Dani Alves, min.63), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo (Bremer, min.72); Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar (Rodrygo, min.81), Vinicius (Martinelli, min.72); y Richarlison.

COREA DEL SUR: Seung-Gyu; Moon-Hwan, Min-Jae, Young-Gwon, Jin-Su (Chul, min.46); In-Beom (Seung-Ho, min.65), Woo-Young (Junho, min.46); Jae-Sung (Kang-in, min.75), Hee-Chan; Son y Gue-Sung (Ui-Jo, min.80).

--GOLES.

1-0, minuto 7. Vinicius.

2-0, minuto 13. Neymar de penalti.

3-0, minuto 29. Richarlison.

4-0, minuto 36. Lucas Paquetá.

4-1, minuto 76. Seung-Ho.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó a Woo-Young (min.44), por Corea del Sur.

--ESTADIO: 974.