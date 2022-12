Pedri: "Si tenemos 10 minutos de desconexión, nos vamos a casa"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Llegamos a una fase que si tenemos esos 10 minutos de desconexión, nos vamos para casa. Sabemos que tenemos que mejorar eso, lo vamos a trabajar y a mejorar, no nos puede pasar porque, si no, estamos fuera", aseguró en rueda de prensa.

Ante Japón, la derrota por 2-1 relegó a España a la segunda posición del Grupo E y la envió a este cruce contra Marruecos. Una "segunda oportunidad" que no deben malgastar, pues es la última ya que ahora solo vale ganar para pasar rondas y llegar a la final.

Pedri tiene claro que el toque de atención de Japón llegó "a tiempo". "Si no, no estaríamos aquí. Tenemos una segunda oportunidad, pasamos como segundos y nos toca Marruecos y tenemos mucha ganas de este partido", manifestó.

Marruecos, una selección que "tiene muchísima calidad" en sus jugadores, es el primer escollo. "Muchos juegan en la élite. Va a ser un partido complicado, Achraf Hakimi es uno de los pilares y sabemos de qué está hecho, juega en el PSG. Hay que tenerles respeto porque han pasado como primeros de grupo y han hecho un gran papel", reconoció el centrocampista.

"Es un medio del campo físico, que no nos va a dejar espacios. Intentan coger al rival uno para uno y no dejar espacios porque les gusta tener la pelota. Sabemos que nos van a apretar en el centro del campo para intentar robar", avisó el canario, pieza angular en el juego español.

A nivel personal, el blaugrana aseguró estar "bien". "Me encuentro muy bien. Estoy muy a gusto en la selección, con motivación, me gusta donde juego y me divierto. Toco mucho balón y cuando estoy en contacto con él, lo disfruto. En lo personal me estoy encontrando bien, es verdad que el partido de Japón no fue lo que esperábamos pero estoy con ganas de jugar contra Marruecos", aseguró.

"Marruecos habrá visto nuestro partido y nos habrá estudiado, tenemos que cambiar cosas. Hay cosas a mejorar. Creo que vamos a hacer un buen partido, estamos preparados y con muchas ganas, con mucha ambición de querer cambiar el futuro por auténtica felicidad y dar a la afición lo que merece", apuntó.

Eso sí, cree que la motivación está en todos los jugadores y en ambos equipos. "La motivación la va a tener cualquier jugador, en octavos de un Mundial. Cualquier jugador va estar ultra motivado, con muchas gansas de afrontar el partido, y no va a ser algo que marque la diferencia", rechazó.

Por contra, no cree que el hecho de que pueda haber más afición marroquí que española pueda irles mal. "Todos los jugadores de la selección estamos acostumbrados a jugar con estadios que te van en contra, con presión del rival. A mí me gusta, me siento cómodo. A parte del físico y las ganas que tienen, nosotros tenemos que darle ritmo a la pelota, que se muevan de lado a lado para encontrar al hombre libre donde poder encontrar la ocasión", argumentó.

Preguntado por la porra que hizo sobre cómo quedaría este Mundial de Qatar 2022, fue claro: "En la porra casi todos pusimos que gana España y es lo mejor que podíamos hacer".