¡Ya te endeudaste con tus tarjetas de crédito! Descubre cómo libérate en 7 pasos

El 80% mexicanos pierden el rastro de sus gastos y, por ello, son vulnerables a contratar deudas que no pueden pagar, alertaron especialistas. (Cuartoscuro)

Las deudas en las tarjetas de crédito son ‘un tormento’ para casi cuatro de cada 10 usuarios mexicanos; quienes llegan a la temporada de alto consumo del fin de año con pagos equivalentes a más de 30% o 40% de sus ingresos.

La Asociación de Bancos de México (ABM) reportó que solo 61% de los clientes del llamado dinero de plásticos son “totaleros”; es decir, siempre pagan el total de su cuentas, cargos y consumos del mes.

Te puede interesar: Libérate de las deudas antes de finalizar este año

Mientras que 39% no liquida sus compras y, por lo tanto, mantienen una o varias deudas, esquemas de pagos chiquitos y cargos recurrentes por los que paga altos intereses y cargos moratorios.

De acuerdo a las cifras más recientes del Banco de México (Banxico), estos últimos clientes –que no son totaleros– cubren réditos, comisiones y costos que fácilmente superan 50% anual.

¿Qué hago si ya me endeude?

La coach en finanzas, Sandra Huerta, explicó que, más que preocuparse, los afectados por las deudas en sus tarjetas de crédito deben ocuparse en “guardar bajo llave” sus plásticos bancarios, para no contratar más gastos y, por lo tanto, evitar que sus problemas financieros se agraven.

Indicó que, aun cuando –en este momento– la tentación de las ofertas y descuentos de fin de año sea muy fuerte, los propietarios de una tarjeta deben hacer un esfuerzo por no comprar más y armar un plan de pagos.

La especialista señaló que, para tal efecto, los afectados deben reunir todos sus estados de cuenta, verificar el monto exacto de sus cuentas por pagar, revisar o armar un presupuesto mensual, eliminar los desembolsos no prioritarios y rescatar por lo menos 20% de lo que hoy gastan.

“Si tu gasto mensual alcanza 10 mil pesos, por lo menos debes cancelar dos mil pesos (20%) en cosas que no son prioritarias y reservar esos recursos para aumentar la mensualidad de tus tarjetas y, con ello, reducir el costo de los intereses.

“También se vale solicitar una reestructura de tus deudas, si tus ingresos mensuales son insuficientes para liquidar los gastos básicos y, para ello, solo debes acudir a una sucursal bancaria y pedir a un asesor que te ayude con un nuevo plan de pagos.

“Cuando solicitas una reestructura, el banco congela tus adeudos, los refinancía, aplica una nueva tasa de interés y define un nuevo plan de pagos; el cual debe ajustarse a tu capacidad económica real y ofrecerte una mensualidad que no te vuelva a poner en aprietos”, indicó Sandra Huerta.

Libera tus tarjetas en 7 pasos

Para salir de las desudas en tus tarjetas de crédito, el director general de la plataforma financiera Prestadero.com, Gerardo Obregón, y los especialistas en finanzas personales te remiendan:

1. Planea

Antes de usar tus tarjetas de crédito o aceptar un nuevo consumo, revisa tus finanzas, evita las compras por impulso y llevar a casa solo lo que puedes pagar. Trata de no caer en los meses sin intereses, porque estos se pueden convertir en una bola de nieve de deudas.

“Si vas a comprar una pantalla de 10 mil pesos, asegúrate que puede pagar los 10 mil pesos más todo los gastos del mes y las deudas preexistentes”.

2. Conoce las ventajas de usar una tarjeta

No firmes sin ton ni son, no uses la tarjeta física o virtual como herramienta de crédito, sino como una forma de pago. Cada vez más crece el número de totaleros por las altas tasas que pagan lo usuarios.

“El problema se agrava cuando no eres totalero y solo pagas el mínimo; porque apenas 1.5% de esa cantidad se va al adeudo original y 98.5% es para cubrir intereses.

3. Cubre más del mínimo

El pago mínimo corresponde a justo a la cantidad mínima requerida por el banco para mantener el crédito vigente y no reportarte al Buró de Crédito. Y como se expuso en el punto anterior, solo reduce una pequeña parte del adeudo.

“Por lo tanto, es mejor pagar más que la cantidad mínima o pagar la deuda con otro préstamo disponible y más justo”.

4. Reduce o elimina el uso de tarjetas

La causa principal de los problemas con las tarjetas de crédito es el uso excesivo y el olvido de las fechas de pago y de vencimiento. Por eso te aconsejamos que no los uses hasta que tengas tu dinero bajo control.

“Buena idea: no los cargues en tu billetera” o pide al banco que limite tu línea de crédito a una cantidad que no ponga en aprietos tu estabilidad económica.

5. Recorta tus gastos

Haz un análisis de tus gastos y asume el compromiso de evitar las compras excesivas y eliminar el consumo hormiga o no planificado. Para lograrlo y no morir en el intento, debes armar un presupuesto quincenal o mensual, donde establezcas tus prioridades personales o familiares.

6. Reestructura tus deudas

Si no puedes pagar más del mínimo, puedes consolidar tus deudas con otra adeudo menos costoso, que te permita cubrir mensualidades que se ajusten a tus ingresos y necesidades de gasto.

Esta es una buena estrategia siempre y cuando te cobren menos intereses por el nuevo crédito, permita ajustar el monto de los pagos y ofrezca un plazo más cómodo.

7. Sé disciplinado

Recuerda que las deudas no se pagan solas y que, para cumplir el objetivo de liquidarlas lo más pronto posible, se requiere de constancia y disciplina: si decides eliminar gastos innecesarios, elimínalos y, si reestructuras, cumple con cada uno de los pagos acordados.

“Se recomienda que las cuentas por pagar y los gastos no prioritarios no rebasen más 30% de tus ingresos; pero eso depende de cada persona. La meta es ser disciplinado y muy responsable con las finanzas, para que no vivas en estrés constante”.

Lo más leído en Publimetro: