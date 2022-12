Mientras velan a Rosa Isela, la custodia de su bebé se encuentra incierta

En la colonia Emiliano Zapata, ubicada en la ciudad de Veracruz, amigos y familiares velaron los restos de Rosa Isela. La joven de 20 años que tenía 8 meses de embarazo, fue engañada bajo la promesa de recibir ropa para su bebé y posteriormente fue cruelmente asesinada.

Mara Castro Vázquez, hermana de la víctima, señaló que la fiscalía no ha dado a conocer ningún tipo de información del avance del caso, así como tampoco brindaron notificación sobre la detención de los presuntos implicados, ni del rescate de la recién nacida.

La hermana de la difunta comentó que hubo una demora con la entrega del cuerpo, además de que se los entregaron embalsamado. Acto siguiente, les informaron que no podrían abrir el féretro debido a las condiciones en las que se encontraba el cuerpo.

Con el objetivo de que el ataúd no fuera abierto bajo ninguna circunstancia, el féretro de Rosa Isela fue entregado con cintas y bolsas de plástico. Castro Vázquez reveló que su hermana será enterrada en Tierra Colorada de Paso de Ovejas a las 3:00 de la tarde.

“No nos han dado ninguna clase de información, la fiscalía no nos ha hablado como tal, no nos dijeron encontramos a la bebé, no nos dijeron, tenemos detenidos, no nos dijeron nada, nosotros fuimos por nuestra cuenta y estuvimos insiste e insiste y nos dijeron señora, no le podemos dar información solamente le podemos decir que hay dos detenidos.

Sabemos que estas dos personas llevan a la niña a un hospital para que la cheque. Al que sí le dijeron fue a mi cuñado, pero yo no lo vi a tiempo y tampoco me insistió para avisarme, le avisaron a las tres de la mañana y yo me enteré como a las seis de la mañana”.

— Castro Vázquez, hermana de la víctima