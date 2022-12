Insuficiencia presupuestal y falta de transparencia agravan crisis forense en México

La violencia que se vive en México desde hace más de una década ha provocado una emergencia forense con más de 52 mil cuerpos sin identificar . De acuerdo con el reporte “Presupuesto y Crisis Forense. Opacidad e insuficiencia del presupuesto en materia de identificación forense”, elaborado por Fundar, factores como la insuficiencia presupuestaria; así como la falta de transparencia y de personal capacitado dificultan que nuestro país resuelva rezagos en materia forense.

El reporte del centro de análisis e investigación hace énfasis en que para resolver los rezagos en identificaciones, notificación y restitución de los cuerpos, depende, en gran medida, de que se reforme y transparente la forma en que los estados obtienen y etiquetan los recursos destinados.

Fundar señala que la falta de transparencia en los recursos asignados a instancias destinadas a la identificación de cuerpos y restos humanos, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el recién creado Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), pues desconoce qué porcentaje de los 285 millones de pesos destinados a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), se asignará a dichas instancias.

Asimismo, puntualiza la disparidad entre los recursos dispuestos por la Fiscalía General de la República (FGR), la otra entidad a nivel federal con funciones forenses, pues entre 2019-2020, la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGR dispuso de mil 211.76 millones de pesos; cerca de 10 veces más que los 127 millones destinados a la CNB.

Además de los subsidios de la CNB, la instancias forenses de los estados recursos federales del subprograma forense del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). Sin embargo, las entidades no priorizan la atención a la crisis forense, pues el subprograma forense nunca ha superado el 10% de los recursos del FASP, a diferencia de rubros como equipamiento e infraestructura que han llegado a alcanzar el 50%.

Entre 2019 y 2022 la CNB transfirió alrededor de 456 millones de pesos a las entidades federativas; no obstante, no existe información pública que corrobore que estos recursos se destinen exclusivamente a actividades forenses; además de que las Comisiones Locales de Búsqueda no están obligadas a rendir cuentas de los recursos federales que ejercen.

Estados como Tamaulipas y Coahuila, asumieron compromisos en materia forense con nuevas apuestas institucionales. En Tamaulipas el MEIF firmó un convenio de colaboración técnica con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas para consolidar el Plan Estatal de Exhumaciones. Mientras que en Coahuila se comenzó la construcción del Centro Regional de Identificación Humana; no obstante, el reporte señala que el éxito de estas dependerá del presupuesto que se les destine.

Datos de la crisis forense