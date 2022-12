Fernández acusa a Lacalle Pou de "romper" las reglas de Mercosur y de actuar de manera unilateral

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"La solución no es que cada uno haga la propia; no creo que sea el mecanismo", ha recalcado", ha expresado el presidente argentino durante la cumbre de Mercosur celebrada este martes en Montevideo, la capital uruguaya. "Las acciones unilaterales no preocupan", ha recalcado.

"Luis, querido, con todo respeto, para seguir el debate franco que me has propuesto. Una de las condiciones es cumplir las reglas, y las reglas de Mercosur dicen que esos acuerdos deben tener otro mecanismo", ha dicho Fernández, quien ha defendido la necesidad de "potenciar" el bloque frente a los desafíos globales, como los estragos económicos de la pandemia y la guerra de Ucrania.

"El camino no es el que propones, sino revisar de una vez y para siempre cómo corregimos las asimetrías que tenemos y las que inquietan", le ha enfatizado Fernández a su homólogo uruguayo, informa la agencia Télam.

Por su parte, Lacalle Pou, ha reconocido que los planes de Uruguay, a los que también se opone Brasil y Paraguay, si bien han provocado ciertas "tensiones" en el grupo regional, la intención no es una "ruptura", pues su intención siempre ha sido hacerles partícipes de sus negociaciones, por ejemplo, con China.