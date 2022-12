Kenia Os vive la fama desde Mazatlán

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La artista pop mexicana Kenia Os continúa cosechando fans dentro y fuera de su país, pero dice que de momento prefiere seguir viviendo en su natal puerto de Mazatlán, en el estado norteño de Sinaloa.

“Trato de estar en Mazatlán el mayor tiempo posible porque me gusta estar en mi casa”, dijo en una entrevista reciente con The Associated Press de visita en la Ciudad de México. “Me gusta bastante, es mi casa, ahí está mi familia y la verdad es que es muy pacífico... Mazatlán tiene algo especial, comida rica, no hay tráfico, está mi familia, (es) mucho más barato y los atardeceres más lindos”.

Os comenzó su carrera como influencer en internet, tiene 14 millones de seguidores en Instagram, 7,2 millones en YouTube y 5,4 en Twitter. También había participado en programas televisivos como el reality “Bake Off Celebrity México” y ya conocía las alfombras rojas como la de los premios MTV MIAW, pero en el último año llevó todo a un nuevo nivel convirtiéndose en estrella pop, primero con el lanzamiento de su álbum debut “Cambios de luna” en marzo y reforzando su compromiso con los fans con “K23” que vio la luz a fines de octubre.

“Hace un año estaba preparándome para poner mi pinito (de Navidad)”, dijo “Ha sido como un año explosión”.

De hecho, pasó tan rápido de ser escucha a ser una artista en escena que confesó que no ha ido a tantos conciertos. Uno de esos pocos fue el de Rosalía en la Ciudad de México.

“Es una nueva meta que tengo, voy a estar viendo a mis artistas favoritos cada que se presenten porque era algo que no hacía y de verdad me enamoré de estar en un concierto”, dijo Os, de 23 años. “Físicamente no había tenido la oportunidad de estar y me gustó bastante”.

En noviembre, Os ganó el premio a mejor artista latinoamericano norte en los MTV EMA de Europa.

“No me lo esperaba”, señaló la cantante, quien contó que, a petición de los organizadores de los premios, grabó un video de agradecimiento antes de saber si se había llevado la estatuilla. “Tenía que fingir que lo hubiera ganado, pero creo que si hubiera sido en vivo hubiera sido ¡Gracias, los amo!", expresó emocionada. "Pero igual estoy muy agradecida”, agregó.

“K23” es un álbum con mucha música dance electrónica y a diferencia de “Cambios de Luna”, en el que Os se involucró en la composición de las canciones, para esta producción no tuvo tanta oportunidad de componer y se encomendó al estudio 5020 de Miami para desarrollar los temas.

“Fue también una experiencia diferente dar tu idea creativa, salirte del estudio y entrar a otro, fue divertido y me gustó bastante”, dijo Os.

La artista colaboró en la composición de “Good Boy”, “Toy Toy” y “Malas decisiones” de “K23”. A pesar de que “Malas decisiones” tiene sólo un video lírico, es una de las más vistas en su canal de YouTube.

“Es una de mis favoritas y también a la gente le gustó bastante y estoy feliz porque creo que sé lo que mi público quiere escuchar de mí”, dijo.

En la balada “Año sabático” dice que se va a tomar un receso de un año en relaciones tóxicas. “Toy Toy”, otro tema de despecho, tiene influencia del Kpop.

“Quería experimentar muchísimo en este álbum, tenía la oportunidad, obviamente era algo riesgoso en un punto así de mi carrera, así que hice canciones que ya sentía que eran seguras, que sabía que les iban a gustar a mi público como ‘Good Boy’ o ‘Malas decisiones’”, señaló, "pero el resto del álbum quería que fuera muy experimental”.

“Flores” es otro de los temas con videos que han sido bien recibidos por los fans. Os, quien durante la entrevista estuvo acompañada de su perrita Kiki, dijo que filmó buena parte de los videos del álbum en la Ciudad de México.

“Unos están en sets, en bodegas, a otro fuimos al bosque, pero no les quiero espoilear (arruinar la sorpresa) porque falta rato para que vean esos videos”, apuntó Os quien adelantó que el video de “Good Boy” será protagonizado por ella. Su más reciente lanzamiento es el video animado de “La invitación”, en el que aparece Os en versión anime curando el mal de amores con un perro robótico.

El esfuerzo de Os está rindiendo resultados: ya tiene programada su primera fecha en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y en el Auditorio Citibanamex de Monterrey para febrero.

“Estoy nerviosa y preparándome en todas las áreas”, dijo. “Pero lo más importante es... dar un gran y buen show e internacional también porque ese show lo vamos a llevar a diferentes países”, agregó Os quien señaló que entre sus planes está ir a Colombia y Perú.