Llorente: "Es el momento de estar juntos, unidos y cuidarnos el uno al otro"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Al final, los penaltis son lo que tienen, que haces un gran partido, pero no consigues ese gol ni hacer daño al rival, y entonces puede pasar cualquier cosa. En los penaltis ha sido Marruecos superior y se han llevado el partido", indicó Llorente al micrófono de 'TVE'.

El jugador del Atlético de Madrid recalcó que "era muy complicado" hacer daño a su rival. "Estaban muy ordenados atrás y solidarios entre ellos. Además, el césped no acompañaba para las circulaciones rápidas y los controles. Ellos han estado muy trabajadores y nos ha costado, hemos tenido ocasiones, pero no hemos logrado el gol", añadió.

"Cada partido es un mundo y no sabes lo que va a pasar. Empezamos bien ante Costa Rica, con Alemania hicimos un gran partido, con Japón tuvimos diez minutos de despiste y ante Marruecos hemos hecho un gran partido, pero en los penaltis el que está mejor se lo acaba llevando", subrayó el madrileño.

Finalmente, Marcos Llorente no quiso opinar sobre el futuro en la selección de Sergio Busquets y el seleccionador Luis Enrique Martínez. "No me incumbe, no es el momento de pensar en esto, es el de juntos, unidos y cuidarnos el uno al otro", zanjó.