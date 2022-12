Manifestantes bloquean el paso del vehículo de la embajadora de Rusia en Bulgaria

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La propia Mitrofanova ha señalado que había asistido a la iglesia de San Nicolás para participar en un servicio religioso y ha confirmado que la situación no supuso una amenaza seria contra su integridad física.

"La iglesia fue bloqueada. Había Policía, pero no me pareció que todo eso resultara muy amenazante. Me dirigí a otra entrada y llamé al chófer, pero me dijo que habían bloqueado el vehículo, que los manifestantes no le dejaban pasar", ha explicado.

No obstante, ha confirmado que la situación se ha normalizado y que "todo está bien". "Llamamos a otro coche y luego me dejaron pasar para poder volver a la Embajada, ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión Russia 24.

En este sentido, ha explicado que en Bulgaria hay una "comunidad ucraniana" que trata de organizar protestas periódicamente y "provocaciones" delante de la Embajada o de la iglesia aledaña.