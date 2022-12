Movimiento Ciudadano descarta alianza; irá solo a la elección presidencial de 2024

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, aseguró que ganarán la Presidencia de la República en 2024 porque su alianza será con las y los ciudadanos y no con los partidos de la vieja política.

Durante los trabajos de la Convención Nacional Democrática Extraordinaria, celebrada en el WTC de la CDMX, el dirigente del partido naranja aseguró que los partidos que integran las dos alianzas electorales representan la vieja política, mientras que Movimiento Ciudadano construye un proyecto que tienen la vista puesta en el futuro.

”Podemos ganar la Presidencia porque somos un movimiento que mira de tú a tú a las dos alianzas de la vieja política. Porque el PAN es pasado, porque el PRI es pasado, un pasado que además ya cedió a las tentaciones del Presidente, porque Morena y sus satélites también son pasado y porque solo nosotros somos futuro. Créanselo: México sí tiene una mejor opción y es Movimiento Ciudadano”, expresó el dirigente partidista.

Delgado señaló que Movimiento Ciudadano es la única alternativa frente a los partidos que ya le fallaron a México y representa una marca electoral limpia, con rostros nuevos, con gobiernos que cumplen, con símbolos, con agenda, con causas, y con una visión de futuro. Además, Movimiento Ciudadano gobierna dos de los estados más poblados del país: Jalisco y Nuevo León, así como sus capitales Guadalajara y Monterrey.

”Por eso somos la fuerza política de mayor crecimiento. Solo en el 2018 tuvimos un retroceso y fue por un error que no volveremos a cometer: porque ahora nuestra alianza será con las y los ciudadanos, y no con los partidos de la vieja política. Estoy seguro de que allá afuera hay millones de mexicanos que están ansiosos de tener una opción que no sea la alianza del PRIAN ni de Morena”, reiteró.

Dante Delgado

Derecho a la alegría

Durante su intervención, Verónica Delgadillo, presidenta del Consejo Nacional, enfatizó que Movimiento Ciudadano tiene un proyecto de nación que defiende el derecho a la alegría de las y los mexicanos frente al juego de polarización del gobierno y los partidos de oposición.

Mientras que el Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey, aseguró que el principal papel de Movimiento Ciudadano es apoyar a las infancias y las juventudes para que sus sueños se hagan realidad.

Luis Donaldo Colosio

”Nuestro principal rol no es echarnos porras como movimiento, sino como movimiento echarle porras a nuestra gente, desvivirnos por nuestra gente, trabajar por nuestra gente, porque eso es lo que configura este verdadero Movimiento Ciudadano, un movimiento por y para la gente, un movimiento que promueve la igualdad, la protección de los derechos, la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad, pero sobre todo el derecho que tenemos todas y todos a la alegría, a poder soñar y, a través de esos sueños, materializar a nuestras familias”, resaltó.

Durante los trabajos de la Convención Nacional Extraordinaria, se votaron las modificaciones a los documentos básicos de Movimiento Ciudadano, así como a su Carta de Identidad y Programa de Acción.