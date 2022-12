‘El problema son los pirata’, reprochan taxistas ante mayor rigor en regulación

Los taxis en la CDMX no deben tener elementos que no sean oficiales en parabrisas, ventanilla, ni medallones. Foto: Cuartoscuro (Daniel Augusto)

Taxistas de la Ciudad de México (CDMX) consideran que las disposiciones generales de color, cromática, rótulos y medios de identificación para las unidades que prestan servicio en esta entidad, que recién publicó la Secretaría de Movilidad (Semovi), son medidas que no resuelven la inseguridad, pues el problema real está en los vehículos ‘pirata’.

El pasado 25 de noviembre la Semovi publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el que se determinan las características y especificaciones técnicas que de manera obligatoria deben incorporar los vehículos que prestan el servicio de taxi en la capital del país.

Lo anterior quiere decir que la cromática y lo demás que se ordena debe de ser aplicado por todos aquellos que prestan servicio de transporte de pasajeros público individual, no solo concesionarios. La medida queda homologada y actualizada pues con ella se dejó sin efectos a todas las anteriores, incluida la última que databa de 2014.

La reglamentación se da en un marco de acusaciones de violencia contra mujeres por conductores de taxis que se ha acentuado en el último año, como fue el caso de Lidia Gabriela quien, según las últimas declaraciones de las autoridades, cayó de un taxi porque el conductor no la dejaba descender de la unidad.

Taxis ‘pirata’ proliferan en CDMX

Flavio Ramos, conductor de un taxi en la Ciudad de México, opinó que las medidas para identificar a vehículos seguros no han tenido éxito en esta entidad, pues no ayudan a terminar con la inseguridad a bordo de este transporte y esto se debe a la proliferación de unidades ‘pirata’ a quien no se les pone suficiente ‘foco’ y continúan dando servicio sin ninguna sanción.

“Honestamente hay mucho pirata y también los que dan servicio por aplicación, no se aplica piso parejo, ellos circulan a veces sin cromática y sin papeles, son los principales que dan inseguridad y por unos pagamos todos” — - dijo.

Señaló que lo único que generan las medidas es mayor gasto a los dueños de los vehículos pues tan solo la cromática oscila en los 800 pesos y aunque aclaró que no es algo a lo que se nieguen, sí urge que se aplique para todos porque actualmente solo algunos acatan las normas.

Insistió en que el faltante por parte de las autoridades son operativos para identificar a los conductores que prestan el servicio sin tarjetón, licencia y todos los requerimientos que se especifican en el Aviso.

Asimismo, refirió que a veces a los taxistas se les ‘sataniza’, pero no hay campañas para reforzar lo que debe cumplirse cuando se presta un servicio. Consideró que deben regresar los cursos intensivos para conductores y que sea algo obligatorio para todos.

Vochotaxis ‘pirata’

La regulación de ochos que prestan servicio de taxis en el barrio de Cuautepec, mejor conocido como ‘vocholandia’ en la alcaldía Gustavo A. Madero, está en proceso desde el pasado mes de septiembre.

Son alrededor de dos mil unidades que operan en la zona y que no tienen ningún registro, pues aunque algunos trabajan en bases, hay otros que se crearon desde la propia comunidad como una forma de auto empleo.

El programa de regulación permitirá identificar a vehículos y conductores pues tras el registro cada ocho contará con una calcomanía para ser reconocido como ‘seguro’ por los ciudadanos.

¿CÓMO IDENTIFICAR A TAXIS SEGUROS?

Los vehículos deberán tener la base de color blanco y en la parte rosa, código de color pantone 226 C.

Los taxis de base o sitio que acrediten su debida pertenencia podrán usar el color blanco para toda la unidad.

Para los rótulos se deberá usar letra “Arial Negrita (Bold)”, “Helvética Negrita (Bold)” o “Movilidad Integrada”, y una vez seleccionado el tipo, sólo se podrá usar uno para todo el vehículo.

Los rótulos en color negro serán para taxis de sitio y base, mientras que los rótulos en color blanco están destinados para unidades blancas con rosa.

Los usuarios deberán poder identificar, a través de rótulos en puertas delanteras, en ambos lados y por debajo de las ventanillas: “TAXI”, “SOY TAXI ELÉCTRICO” O “SOY TAXI HÍBRIDO”.

La matrícula de taxi deberá estar en las salpicaderas traseras, por ambos lados del vehículo, en el cofre, toldo, cajuela, así como en la parte posterior de la misma del lado derecho.

