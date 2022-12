Dina Boluarte se convierte en la primera presidenta de Perú tras destitución de Pedro Castillo

Dina Boluarte rindió protesta como presidenta de Perú, esto luego de la destitución de Pedro Castillo por “incapacidad moral”, con esta acción ante el Congreso de ese país, Boluarte será la primera presidenta de ese país sudamericano.

Horas antes de convertirse en presidenta, Boluarte rompió relación con Castillo, ya que condenó que haya decidido disolver al Congreso para evitar su destitución.

“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”, escribió en sus redes sociales.

José Williams Zapata, presidente del Congreso de la República del Perú, fue el encargado de tomar la protesta, recibió la banda presidencial, por algunos minutos la tuvo puesta para después la transfirió a Boluarte.

José Williams llamó a Dina Boluarte para que ingresara al salón de sesiones, escoltada por varias personas, fue recibida por aplausos de los congresistas y se colocó a un costado de Williams Zapata.

“Invito a Dina Boluarte a prestar el juramento para sumido el juramento de ley para asumir la presidencia de la República”.

El juramento de Boluarte fue así: “Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, desde este momento hasta el 28 de julio de 2026, que cumpliré y haré cumplir la Constitución”.

Desmarque de Pedro Castillo

En su discurso, Dina Boluarte llamó a la unidad nacional para evitar que la crisis política se agudice, esto tras lo que consideró un autointento de golpe de Estado promovido por el expresidente Pedro Castillo, a quien se le dictaron 10 días de prisión preventiva.

“Mi primera invocación es convocar a la más amplia unida de todos los peruanos. Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo en algo tan sencillo como impracticable en los últimos meses, convoco a un amplio diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en este Congreso.

“Esta coyuntura nos pone a prueba a todos los ciudadanos, antes que política soy ciudadana y madre peruana que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros”, dijo.

También se refrió por un momento a Pedro Castillo, de quien se desmarcó lo más pronto posible, ya que dijo que su intento de dar un golpe de estado no tuvo eco en las instituciones ni en las calles.

Añadió que Perú debe tener como prioridad la estabilidad y crecimiento económico con inclusión social para que los más necesitados puedan salir adelante, respeto a los derechos humanos, además de que da libertad plena para que las instigues encargadas fiscalicen a su administración para acabar con la corrupción.

“No voy a pedir que no fiscalicen a mi gobierno ni que se no se escruten mis decisiones, mi primera medida será enfrentar la corrupción, he visto cómo organismo dan cuenta de actos de latrocinio en contra del dinero de todos los peruanos, este cáncer se debe extirpar, por eso la fiscalía y la procuraduría debe investigar las estructuras corrompidas del estado para sancionar a los responsables”.

