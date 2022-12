Fórmula Wolff: "Creo que volveremos en una forma más potente en 2023, ganando carreras y luchando por el título"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Con nuestros aprendizajes, los valores en el equipo, el empoderamiento y la cultura de no culpar a nadie, creo que volveremos en una forma más potente el próximo año, con suerte ganando carreras por méritos propios y luchando por el campeonato. ¿Pero es un hecho? Ciertamente no", advirtió Wolff en el podcast 'Beyond the grid' ('Más allá de la parrilla') publicado este miércoles por la web de la F-1.

El austriaco admite que los problemas de su monoplaza en el 2022 no se trataban "de la falta de carga aerodinámica, sino de un problema para hacer que esa carga aerodinámica funcione en el coche". "Siempre soy un tipo que ve el vaso medio vacío y ve los riesgos. De hecho, si tratas de ser lógico, Red Bull fue muy dominante durante toda la temporada. Va a ser muy difícil tener una pendiente de desarrollo más pronunciada que la de ellos, y también la de Ferrari, pero creo en nuestra organización", apuntó.

"En términos de rendimiento, puedes decir que después de ocho títulos del Mundial de Constructores consecutivos, estar con medio segundo de retraso, y estoy siendo bastante optimista, fue algo a lo que necesitabas acostumbrarte", prosiguió el 'jefe' de las 'Flechas Plateadas'.

En este sentido, reconoció que, "inevitablemente", sabían que perder su dominio predominante "sucedería algún día". "Estoy particularmente orgulloso del equipo, de cómo nos hemos recuperado a lo largo de la temporada, porque no fue un problema de una sola carrera. Las tuvimos buenas, luego retrocedimos y al final creo que estamos mucho más cerca de nuestros rivales que al principio", remarcó.

Por ello, Wolff no esconde que de esta temporada saldrán reforzados. "Tienes que fallar y equivocarte para prosperar. Al final, todo se resume en la frase 'Los días que perdemos son los días que nuestros competidores se arrepentirán' porque es cuando aprendemos más. Ojalá el futuro sea prueba de ello", deseó.

Por otro lado, el 'Team Principal' también habla de la figura de Mick Schumacher, hijo del mítico Michael Schumacher y que ha perdido su sitio en la parrilla en Haas, que le ha sustituido por Niko Huelkenberg. "Me gustan mucho Mick y su familia, cómo han criado a sus hijos con este nombre tan increíblemente famoso. Creo que se merece una oportunidad", aseguró.

El austriaco sabe que las cosas pueden "ir en tu contra en tus primeros años en la Fórmula 1". "Luego le presionaron para que cumpliera, eso no ayuda. La Fórmula 1 es brutal", agregó Wolff, que cree que para el joven de 23 años "en cierto modo, puede ser bueno estar fuera durante un año como tercer piloto", algo por lo que ha apostado el australiano Daniel Ricciardo en Red Bull. "Podría volver a evaluar todo y luego ponerse en una mejor posición y con suerte encontrar un lugar de nuevo", sentenció.