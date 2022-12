Ayuso recuerda a los 100.000 peruanos que viven en Madrid: "Su lucha por la libertad es la nuestra"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado hoy a los "100.000 madrileños del Perú" porque "su lucha por la libertad es la nuestra", tras el autogolpe de Estado fallido propulsado por el presidente Pedro Castillo.

"El pueblo peruano ha reaccionado porque llevaba poco adormecido, narcotizado y secuestrado en manos de estas ultraizquierdas. Pero si hubiera pasado más tiempo, como ha sucedido en otros países como Nicaragua, Venezuela o Cuba, la situación hubiera sido muy distinta. Porque estos gobiernos cuando entran en el poder lo que hacen es erosionar, con la estrategia de la carcoma, como nos está ocurriendo a nosotros en España, para que estos gobiernos no tengan límites y no haya dónde recurrir, no haya estado de derecho ni separación de poderes", ha dicho en una entrevista en Esradio.

Ayuso ha indicado que en España, este 2022 y este último tramo, este último mes, "es altamente peligroso para nuestra Democracia, para la separación de poderes y, sobre todo, para la fortaleza institucional".

"Lo que están haciendo es ir preparando el terreno para indultar a todos los corruptos de Andalucía e ir preparando el camino para blindar a los suyos y empezar a complicar las cosas a la alternancia política para que no exista esa alternativa", ha añadido.

Mientras, según la titular del Gobierno regional, "están empobreciendo a la sociedad española a gran velocidad". "Sánchez pretende arruinar el país y erosionar todo lo que pueda las instituciones en el 2022 para que el 2023 sea el año de la compra a manos del talonario. El 2023 va a ser el año de las compras sin rubor, a lo bestia", ha indicado.

"Es un gobierno que ahorra en 15 días lo que yo tengo de presupuesto en la Comunidad de Madrid. Con ese dineral, durante el 2023, lo comprará todo para que se olvide todo lo que está sucediendo, pero yo creo que sí estamos todos alerta y haciendo nuestros deberes, esto no tendrá un buen resultado para este gobierno, que debería irse", ha concluido Isabel Díaz Ayuso.