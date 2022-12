EEUU minimiza tensiones entre los aliados de Kiev: "Todos coinciden en que 'Nada sobre Ucrania, sin Ucrania"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La subsecretaria de Estado de EEUU, Wendy Sherman, ha restado importancia este jueves a cualquier tipo de tensión interna entre los aliados del Gobierno ucraniano sobre el hastío generado por la guerra y garantizado que, independientemente de sus posiciones, todos coinciden en colocar a Kiev al frente del proceso de toma de decisiones.

"Lo que importa es lo que hacemos, y lo que hacemos es una exhibición de tremenda solidaridad", ha manifestado Sherman en rueda de prensa con vistas a la próxima conferencia internacional en Ucrania que comenzará el martes que viene en París para determinar un plan de ayuda específico a la población ucraniana ante la llegada del invierno.

"Todo el mundo quiere que este conflicto termine, y Ucrania más que nadie. Por supuesto que escuchamos voces que piden el fin del conflicto, pero todos, absolutamente todos, coinciden en que 'Nada sobre Ucrania, sin Ucrania", ha aseverado la subsecretaria de Estado.

"Las decisiones que se tomen tienen que están relacionadas con Ucrania, un país al que una superpotencia ha minado su integridad territorial", ha asegurado. "Londres, Roma, París, Praga... allá donde he estado, me he quedado sorprendida por la determinación exhibida", ha reiterado.

Sherman ha reconocido no obstante el cansancio que la duración de la guerra está generando entre la población, muy en parte por el impacto económico en los precios del combustible o la subida de la inflación. En respuesta, la subsecretaria de Estado ha pedido un "sacrificio" ante el impacto que representa la invasión rusa y las posibles consecuencias que podría comportar si el resto de países no hacen un esfuerzo para responder.

"No cabe duda que el mundo entero ha sufrido las consecuencias de esto", ha lamentado la subsecretaria. "Hay niños que han pasado de pasar hambre a morirse de ello", añadió Sherman antes de depositar toda la responsabilidad de lo ocurrido sobre los hombros del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Lo que ha hecho Putin ha sido invadir un país soberano e intentar destruir a su gente y todo el mundo está sufriendo las consecuencias. Yo quiero que esto termine. La gente de Ucrania quiere que termine. Pero la gente tiene que comprender lo que está en juego. Esto va, por encima de todo, sobre Ucrania, para que elija su propio futuro, pero también tenemos que demostrar que un país no puede invadir a otro con impunidad, porque entonces todos estaremos en peligro", ha concluido a este respecto.