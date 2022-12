El PP acusa a Sánchez de ceder ante ERC con la malversación para "seguir en el poder": "El dinero público es sagrado"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha acusado al presidente del Gobierno de ceder ante ERC con la modificación del delito de malversación con el objetivo de "seguir en el poder". Tras asegurar que ese delito está "bien diseñado" en el Código Penal, ha recalcado que el "dinero público es sagrado" y ha avisado a Pedro Sánchez que con los pasos que está dando hace "un flaco favor a los españoles y a él mismo".

"Lo peor es que se plantee modificar este concepto por intereses partidistas y para mantenerse en el Gobierno. Creo que España no se merece un presidente que haga lo que sea necesario y renuncie a principios fundamentales de su país por seguir en la Moncloa", ha declarado Bravo en una entrevista concedida a Europa Press.

A un día de que termine en el Congreso el plazo de enmiendas a la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que deroga el delito de sedición, Bravo ha indicado que el cambio del delito de malversación en el Código Penal "dependerá de lo que le interese a Sánchez para mantenerse en el Gobierno" porque, a su juicio, "por desgracia" ha llegado un momento en que no piensa si es "bueno o malo" para España sino en su propio interés "partidista".

"Si ERC se conforma sin la malversación, no habrá malversación. Si ERC no se conforma, habrá modificación de la malversación como ha pasado con la sedición, como ha pasado con los indultos", ha proclamado el máximo responsable económico del PP.

"¿QUIÉN LLEVA LOS MANDOS DE ESTA NAVE?"

Bravo ha asegurado que "la malversación está bien diseñada" en el Código Penal y ha criticado los argumentos que está empleando el Ejecutivo para justificar el cambio de ese delito. "Hemos entrado en una dinámica en la que se dice 'oiga es que si no se ha beneficiado directamente...' No, escuche, el dinero público es sagrado y se tiene que gestionar de la mejor manera posible", ha enfatizado.

En la entrevista, el dirigente del PP también ha denunciado el "choque" continuo dentro del propio Gobierno, entre la parte socialista y la de Podemos, citando lo ocurrido con la ley del 'solo sí es sí, la ley Trans, la ley de Vivienda, la de Bienestar Animal o en materias como las pensiones, donde un ministro dice una cosa y otro la contraria.

"Pero ¿quién lleva los mandos de esta nave? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué control hay? ¿Cómo puede ser que el propio Gobierno se haga oposición a sí mismo?", se ha preguntado, para poner en valor la alternativa que representa Alberto Núñez Feijóo haciendo propuestas con las que está "acertando".

EN MEDIO DE LA CRISIS DE CS: "EL PP ES UN PARTIDO ABIERTO"

Ante la crisis interna que vive Ciudadanos, Bravo ha expresado en primer lugar su "respeto" al proceso que está afrontando la formación naranja porque en "su casa" cada uno tiene que "intentar arreglar los problemas de la mejor manera posible".

Dicho esto, ha señalado que el PP es un "partido abierto", un mensaje que, según ha precisado, no va dirigido específicamente a la formación que lidera Inés Arrimadas sino "hacia cualquiera". Así, ha subrayado que Feijóo "quiere construir un proyecto de país de una España diferente a la que hay ahora mismo" y, por lo tanto, "todo el mundo que quiera venir tiene las puertas abiertas".

Bravo se ha dirigido especialmente a los "votantes socialistas que no se sienten identificados" con el proyecto de Sánchez. En este punto, ha citado como ejemplo los votos "prestados" del PSOE que han recibido tanto en Madrid como Andalucía Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, que recibieron el apoyo de "mucha gente que no había votado al PP nunca". Según ha añadido, eso ese "contrato" es lo que intenta ahora Feijóo, aunando ese "amplio abanico de izquierda-derecha y derecha-izquierda".

LAS ENCUESTAS: "SI HUBIERA ELECCIONES, GOBERNARÍAMOS"

En cuanto a las encuestas que señalan que se acorta la ventaja de Feijóo sobre Sánchez pese a los frentes abiertos por el Gobierno con la sedición o la ley del 'solo sí es sí', Bravo ha indicado que "no hay ninguna encuesta que dé vencedor a Pedro Sánchez, salvo la que firma un dirigente socialista", en alusión al CIS que dirige José Félix Tezanos.

"Nosotros estamos en un escenario en el que si hubiese elecciones, gobernaríamos", ha asegurado, para añadir que esa subida de Feijóo en los sondeos se ha producido mientras recibía "ataques directos con insultos" del PSOE y el Gobierno.

Frente a esos "insultos", ha proseguido, Feijóo ha optado por presentar propuestas. "No ha habido nunca una alternativa que haya presentado tantas propuestas", ha declarado, para repasar los planes que han enviado al Gobierno en diversas materias. A su entender, eso lo están "valorando" los españoles y Feijóo "cada vez cuenta con más apoyo".

"LA GENTE QUIERE CAMBIO"

En cualquier caso, ha destacado que la encuesta importante es la del día de las urnas, con una primera cita en mayo con las autonómicas y municipales y la "definitiva" en diciembre con las generales. "La gente quiere cambio. No soporta más esta situación que estamos viviendo porque ve que se le escapa de las manos las oportunidades que tiene este país", ha manifestado.

Bravo ha acusado al Ejecutivo de "dividir" a la sociedad en vez de unir cuando tiene la responsabilidad de gobernar el país. "El Gobierno es el que divide, el que da carnets de buenos y malos, de izquierda o de derecha", ha afirmado.

En este punto, ha puesto como ejemplo las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra el PP --les acusó de "promover la cultura de la violación"-- y ha recalcado que cuando "insultan, polarizan la sociedad". "No escucharán a Feijóo insultar al presidente Sánchez ni faltarle al respeto", ha destacado.

El vicesecretario de Economía del PP ha defendido la dimisión de la ministra de Igualdad por las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí', pero ha recalcado que no se puede responsabilizar a "solo una persona" porque es una norma "de Sánchez, de Montero y de todo el Gobierno".

"En ese Consejo de Ministros había tres jueces que tenían que haber sido capaces de identificar donde estaba el problema", ha subrayado, para añadir que el PP ha tendido la mano para reformar ya la ley y "cortar de raíz" lo que está sucediendo con la rebaja de penas de agresores sexuales.

Frente a esa actitud del PP, ha criticado que el Gobierno se dedique a "insultar" a su partido, pero también a los jueces al llamarles "fachas con toga". "¿Cuándo tienen ellos alguna responsabilidad?", se ha preguntado, para insistir en que lo que está ocurriendo con esta ley debe tener "consecuencias" con la asunción de "responsabilidades".

ELECCIÓN DE SEVILLA Y CORUÑA COMO SEDES

Por otra parte, Bravo ha reclamado transparencia sobre los criterios en los que se ha basado la elección de Sevilla y Coruña como sedes de la Agencia Espacial y la de Inteligencia Artificial y ha señalado que son decisiones que hay que seguir un "plan" de país, algo que, a su juicio, no tiene el Ejecutivo.

Así, ha dicho que lo que se demanda en este caso es transparencia para "saber por qué se elige un territorio y no otro". "Esto tiene que ser un proyecto de país, no un elemento para confrontar o para ubicar en aquellos territorios donde considero que a mí políticamente o electoralmente me puede venir bien o no", ha afirmado, en alusión al hecho de que en ambas ciudades esté gobernando un alcalde socialista.