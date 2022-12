Panadería histórica de la colonia Condesa ‘baja la cortina’; tenía más de 70 años

La Ciudad de México (CDMX) alberga sitios emblemáticos, que traen recuerdos y un sinfín de historias para los capitalinos, tal es el caso de la panadería La Espiga, ubicada en Av. Insurgentes Sur, esq. con Baja California, de la colonia Condesa, que cerrará sus puertas con más de 70 años de historia en dicho punto de la capital del país.

La información fue dada a conocer al interior de la propia sucursal de la panadería, pues el personal colocó anuncios en sus puertas para revelar el cierre definitivo a todos sus clientes, quienes tomaron con decepción la desaparición de este lugar que también se dedica a la venta de alimentos preparados y abarrotes.

A partir de 16 de diciembre, la sucursal dejará de operar, según se reveló la tarde de este miércoles de manera presencial.

“A nuestros clientes y amigos, les informamos que el día 16 de diciembre cerramos definitivamente esta panadería, agradeciendo infinitamente su preferencia de tantos años”, se lee en uno de los carteles.

Hasta el momento no se ha revelado el motivo del cierre de la sucursal, que marcó al ámbito de la industria panificadora al implementar un modelo de autoservicio en el año 1945, gracias a Antonio Ordoñez Ríos, mexicano de padres españoles que se instaló en el país después de la Guerra Civil española.

Los comentarios de los clientes no tardaron en manifestarse a través de redes sociales y aseguraron que lamentaban el retiro de esta panadería que ha marcado dicha esquina en la ciudad a lo largo de los años.

Mientras algunos recordaron las filas por la compra de baguettes de Navidad, otros contaron sus historias cuando iban a comer a La Espiga.

Panificadora La espiga,Insurgentes y Baja California, cierra definitivamente el 16 de diciembre. 70 años y el recuerdo de las filas para la baguette de navidad. 💔 pic.twitter.com/myeuCDPMqo — Gina Cebey (@ladytormenta) December 8, 2022

“Cosas que me hacían muy feliz de niña: cuando mi mamá pasaba por mi a la primaria y me decía ‘Hoy es día de no cocinar, vamos a ver qué hay en La Espiga’. Se me hacía lo más delicioso del mundo porque yo podía elegir y además me compraba un pancito para la noche”, dijo una usuaria de la red social.

Cosas que me hacían muy feliz de niña: cuando mi mamá pasaba por mi a la primaria y me decía "Hoy es día de no cocinar, vamos a ver qué hay en La Espiga". Se me hacía lo más delicioso del mundo porque yo podía elegir y además me compraba un pancito para la noche 💖 https://t.co/waa4hzjzIF — Ternura Radical ✨ (@PauCuaron) December 8, 2022

Hasta el momento, las demás sucursales de La Espiga continuarán con su operación en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se encuentra la matriz.

