La UEFA multa a la federación de Irlanda por los supuestos cánticos a favor del IRA de la selección femenina

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El organismo ética y disciplina de la UEFA ha justificado la sanción alegando que aquella canción supuso "la violación de las normas básicas de buena conducta", según el comunicado recogido por el diario 'Irish Times'.

La federación irlandesa, que ya pidió perdón en su momento, ha reaccionado a la sanción recordando que se disculparon "con todos los afectados" tras aquellos eventos que ocurrieron en octubre en el estadio de Hampden Park, en Glasgow.

"La FAI ha asegurado a la UEFA que a todos los jugadores y al personal de todos nuestros equipos internacionales han sido y se les seguirán recordando sus responsabilidades cada vez que representen a su país. La FAI no hará más comentarios sobre este asunto", ha zanjado el organismo en otro comunicado.

Tras aquella celebración, la seleccionadora de Irlanda, Vera Pauw, también salió a pedir disculpas y reconoció que se había dañado a mucha gente. "No importa si las jugadoras querían decir algo o no (...) pero eso no significa que no deban darse cuenta de lo que estaban haciendo", se disculpó.

Aquellos versos entonados por algunas jugadoras irlandesas son 'Ooh ah, up the Ra', de la canción 'Celtic Symphony' del grupo Wolfe Tones, que tradicionalmente se han considerado como una forma velada de apoyar al Ejército Republicano Irlandés (IRA), el brazo armado que luchó por la independencia de toda la isla de Irlanda de Reino Unido.