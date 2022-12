Van Gaal: "El verdadero Mundial empieza ahora para nosotros"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Argentina es uno de los países punteros a nivel mundial. El verdadero Mundial empieza ahora para nosotros. No quiero restarle importancia a los partidos anteriores, pero Argentina y quizá Brasil en la siguiente ronda son equipos de un nivel diferente al resto", indicó el técnico neerlandés en rueda de prensa.

Además, el entrenador valoró las declaraciones de Di Maria, en las que señaló que era el peor entrenador que había tenido. "Ángel es un muy buen jugador, jugaba para el United y tenía muchos problemas personales. Le habían entrado a robar en casa. Que me haya tildado de peor entrenador de su carrera es triste. Pero es uno de los pocos jugadores que lo ha dicho. No me gusta que lo haya declarado", señaló.

Preguntado sobre la mayoría albiceleste en la grada, Van Gaal apeló a la profesionalidad de los suyos y confesó que espera que no les afecte. "Mis jugadores son suficientemente profesionales para lidiar con este entorno. Habrá más de 40.000 argentinos en las gradas y unos 1.400 neerlandeses, pero espero que no nos afecte", reconoció.

El seleccionador neerlandés también hizo una alusión a su estilo de juego y reconoció que ha evolucionado como entrenador a lo largo de los años. "Mi estilo ha evolucionado porque el fútbol lo ha hecho. En el Ajax era muy ofensivo. En el Barça aprendí que no siempre se puede perseguir esa meta ofensiva. Cambié de opinión, y desarrollé mi nueva visión en ese Mundial 2014. A nivel personal, tengo más paciencia que antes. Quizá mi personalidad no ha cambiado tanto en cuanto a cómo veo el fútbol", indicó.

"Me hacen siempre la misma pregunta, pero el fútbol también evoluciona. Ahora es mucho más complicado que hace 20 años. Es difícil jugar ahora como jugaba con el Ajax hace casi 30 años. En 2014 desarrollé un sistema más defensivo, al principio me criticaban pero luego se vio que daba buenos resultados. La gente piensa que solo defendemos, pero no es así, también intentamos presionar. Todo depende del planteamiento táctico", expresó.

Sobre la salida de Luis Enrique de la selección española, el técnico de Países Bajos no quiso entrar en detalles. "Era un jugador muy profesional y marcaba muchos goles en momentos clave del partido. No le puedo juzgar como entrenador, no puedo tener una opinión al respecto, no puedo decir nada sobre el hecho de que no siga en España. Es una pena para Luis Enrique. Nunca es sencillo dejar un cargo así. No siempre es culpa del seleccionador", apuntó.

Por otro lado, el jugador neerlandés Memphis Depay también atendió a los medios de comunicación en la previa del partido contra Argentina, y reconoció querer la revancha del Mundial de 2014, cuando la albiceleste les eliminó en semifinales en la tanda de penaltis. "Tengo un recuerdo agridulce de aquel Mundial y tengo ganas de quitarme esa espina. Quisiera quitarla ya en el partido del viernes", destacó.

El futbolista del FC Barcelona elogió además el trabajo del veterano entrenador y destacó su figura dentro del vestuario. "Es un tío al que adoras. Es evidente en los resultados. Desde que llegó no hemos perdido ningún partido y la disciplina ha aumentado desde que es seleccionador. Eso ha sido muy importante para todos", añadió.

"Todos conocen su visión de juego, su personalidad y sus cualidades a la hora de formar equipos fuertes, sólidos y con distintos estilos de juego. En cualquier caso, todos sus equipos han sobresalido por su mentalidad y por la búsqueda de la victoria", concluyó.