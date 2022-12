Ciencia.-Hubble detecta un resplandor fantasmal que rodea nuestro sistema solar

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Aparte de un tapiz de estrellas brillantes y el brillo de la luna creciente y menguante, el cielo nocturno se ve negro como la tinta para el observador casual. Pero, ¿cómo de negro es realmente el cielo nocturno?

Para averiguarlo, los astrónomos buscaromn cualquier resplandor de fondo residual en el cielo, en un ambicioso proyecto llamado SKYSURF. Esta sería cualquier luz sobrante después de restar el brillo de los planetas, las estrellas, las galaxias y el polvo en el plano de nuestro sistema solar (llamada luz zodiacal).

Cuando los investigadores completaron este inventario, encontraron un exceso de luz extremadamente pequeño, equivalente al brillo constante de 10 luciérnagas repartidas por todo el cielo. Eso es como apagar todas las luces en una habitación cerrada y aún así encontrar un brillo fantasmal proveniente de las paredes, el techo y el piso.

Los investigadores dicen que una posible explicación para este brillo residual es que nuestro sistema solar interior contiene una tenue esfera de polvo de los cometas que caen en el sistema solar desde todas las direcciones, y que el brillo es la luz del sol que se refleja en este polvo. Si es real, esta capa de polvo podría ser una nueva adición a la arquitectura conocida del sistema solar.

Esta idea se ve reforzada por el hecho de que en 2021 otro equipo de astrónomos utilizó datos de la nave espacial New Horizons de la NASA para medir también el fondo del cielo. New Horizons sobrevoló Plutón en 2015 y un pequeño objeto del cinturón de Kuiper en 2018, y ahora se dirige al espacio interestelar. Las mediciones de New Horizons se realizaron a una distancia de 6.000 a 7.500 millones de kilómetros del sol. Esto está fuera del ámbito de los planetas y asteroides donde no hay contaminación por polvo interplanetario.

New Horizons detectó algo un poco más débil que aparentemente proviene de una fuente más distante que la que detectó el Hubble. La fuente de la luz de fondo vista por New Horizons también permanece sin explicación. Existen numerosas teorías que van desde la descomposición de la materia oscura hasta una enorme población invisible de galaxias remotas.

"Si nuestro análisis es correcto, hay otro componente de polvo entre nosotros y la distancia donde New Horizons realizó las mediciones. Eso significa que es algún tipo de luz adicional que proviene del interior de nuestro sistema solar", dijo Tim Carleton, de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), en un comunicado.

"Debido a que nuestra medición de la luz residual es más alta que la de New Horizons, creemos que es un fenómeno local que no está muy lejos del sistema solar. Puede ser un nuevo elemento del contenido del sistema solar que se ha planteado como hipótesis pero no medido cuantitativamente hasta ahora", dijo Carleton.

El astrónomo veterano del Hubble, Rogier Windhorst, también de ASU, primero tuvo la idea de reunir los datos del Hubble para buscar cualquier "luz fantasma".

"Más del 95% de los fotones en las imágenes del archivo del Hubble provienen de distancias inferiores a 3.000 millones de millas de la Tierra. Desde los primeros días del Hubble, la mayoría de los usuarios del Hubble han descartado estos fotones del cielo, ya que están interesados en los objetos discretos débiles en las imágenes del Hubble, como estrellas y galaxias", dijo Windhorst.

"Pero estos fotones del cielo contienen información importante que se puede extraer gracias a la capacidad única del Hubble para medir niveles de brillo tenues con alta precisión durante sus tres décadas de vida", agregó.