Fernando Santos: "Cristiano nunca quiso irse"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Esa conversación existió, sería malo que no hubiera pasado. Desde que llegué aquí solo doy el once una hora y media antes del partido, lo escribo en la pizarra. Tenía que pasar; no hago eso con todos, pero es el capitán, por proyección, por lo que representa para los portugueses y para el equipo, naturalmente tenía que tener esa conversación. Sucedió en el día del partido después de comer. Le expliqué las razones por las que no iba a jugar", declaró en rueda de prensa.

En ese momento, le comunicó que no iba a contar con él como titular. "Pensé que su entrada en la segunda parte podía resolver el partido. ¿Cristiano estaba satisfecho? No. Suele jugar de titular. Es normal que no esté muy satisfecho. Fue una conversación perfectamente normal y tranquila. Él no aceptó esa explicación tan simple. Nunca, en ningún momento, me dijo que quería irse de la selección", manifestó.

"Es más: creo que es hora de que paremos algunas cosas. Está un poco de moda solo señalar a Cristiano. Si hay un mejor ejemplo, es el ejemplo que puso en el partido. Fue él el que gritó desde el banquillo, el que saltó en todos los goles, lo vi en la tele aplaudiendo junto a João Mário. Al final fue él quien pidió a sus compañeros que salieran a aplaudir y se fue solo. Dejad a Ronaldo en paz", añadió.

Por otra parte, sobre el duelo ante Marruecos aseguró que tendrá "cosas diferentes al de Suiza". "Marruecos es muy fuerte, no sé cómo se dice que no es favorita. Solo ha encajado un gol, lleva cuatro anotados, logró siete puntos en el fase de grupos. Tiene jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo, como el Chelsea, el PSG, el Bayern... Solo los que no hayan visto los partidos contra España y Croacia dudarán de la calidad del equipo. Luego está Amrabat, que está siendo una de las grandes revelaciones. Tiene un portero que juega bien con los pies, y es muy fuerte ofensivamente", destacó.

También recordó el encuentro entre ambos combinados en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, en el que los lusos se impusieron 1-0. "Fue el más duro que tuvimos, a pesar de que ganamos 1-0. Sufrimos mucho. Los jugadores ya lo han visto, conocen la calidad del rival y tienen ir al campo sin miedo y con confianza", indicó.

"Es un equipo muy bien organizado, con talento, tiene la creatividad del jugador africano, con una cultura más fuerte en cuanto al juego colectivo por la influencia de jugar en Europa. Es muy consistente. Hakimi no nació allí, pero juega para sus abuelos y bisabuelos. Tenemos que hacer lo mismo, jugar para nuestros abuelos, bisabuelos e incluso tatarabuelos. Será muy, muy difícil, pero también será muy difícil para Marruecos", concluyó.