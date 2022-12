Tenis.-El polaco Kamil Majchrzak da positivo en un control antidopaje

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Tengo que compartir con todos vosotros noticias increíblemente tristes y difíciles. He dado positivo en controles antidopaje durante octubre y noviembre de 2022", confirmó en una publicación en sus redes sociales.

Sin embargo, el deportista de 26 años insistió en que no consumió ni se administró una sustancia prohibida de manera consciente. "Nunca, nunca, he tomado a sabiendas ninguna sustancia prohibida. En este momento no tengo ni idea de lo que ha sucedido y este es el mayor shock. He comenzado la lucha más difícil de mi vida: la lucha para demostrar mi inocencia y volver al deporte que amo", apuntó.

Majchrzak es el tercer jugador en dar positivo por una sustancia prohibida en los últimos meses, después del español Fernando Verdasco, que dio positivo por Metilfenidato por un olvido en la renovación de la exención médica para el medicamento para tratar su TDAH; y la rumana Simona Halep, por Roxadustat.