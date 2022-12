Unidas Podemos mantiene que la Ley 'sí es sí' no necesita cambios y difiere de Sánchez

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos difiere del criterio del presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, y mantiene que no hace falta ningún ajuste técnico a la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como Ley de 'solo sí es sí', y asegura incluso que de acometerse no tendría "eficacia práctica".

De hecho, ha destacado que no tiene constancia de que haya contactos entre Justicia e Igualdad en ese sentido, mantienen que la normativa está "bien hecha" y que prueba de ello es que el exministro José Manuel Campo, que participó en el diseño específico del marco de las penas, ha sido reconocido por su trabajo al nombrarle como magistrado al Tribunal Constitucional.

Así lo han trasladado en sendas ruedas de prensa en la Cámara Baja el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, y el presidente de la formación en el Congreso, Jaume Asens, respecto a los contactos entre ambos ministerios por si fueran necesarios ajustes técnicos a la normativa, ante la rebaja de penas aplicadas a condenados por agresión sexual y violación decretadas por diversos tribunales.

LA LEY ES "IMPECABLE"

En este sentido, Echenique ha recalcado que muchos juristas defienden la redacción de la norma, que ve "impecable". Además, ha sostenido que existe una jurisprudencia previa en función de la disposición adicional quinta del Código Penal para todas las formas y que recalca que si la condena entra en la horquilla de las penas fijadas en el nuevo texto, la condena no debe ser revisada "a la baja". Un criterio que sigue la Fiscalía General, la Audiencia Provincial de La Rioja y la propia doctrina de las últimas fechas.

"Fíjense si está bien hecha que el propio José Manuel Campo, que participó muy activamente en la redacción de esos apartados de la Ley 'solo sí es sí, ha sido nombrado nada menos que para la alta responsabilidad del Tribunal Constitucional. Yo creo que eso también es un reconocimiento de que Campo es un buen jurista y hizo un buen trabajo", ha apostillado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos.

Por tanto, ha concluido que no hay nada nuevo en los contactos permanentes que existen entre los dos socios de coalición, pese que Sánchez, en conversación informal con los periodistas durante el acto de aniversario de la Constitución, abrió se mostró abierto a modificar puntualmente la ley, aunque esos retoques se harían después de que se vuelva a pronunciar el Tribunal Supremo y establezca ya jurisprudencia.

NO CONSTAN CONTACTOS ENTRE IGUALDAD Y JUSTICIA

Mientras, Asens ha explicitado que no tiene conocimientos de contactos entre Justicia e Igualdad sobre posibles retoques. En todo caso, ha disertado que no hacen falta porque para la ley rige esa disposición adicional del Código Penal que permite mantener las penas, y esa interpretación es la que debe imperar.

Incluso ha recalcado que en caso de proponer cambios "serviría de poco" y, además, de acometerse no habría eficacia práctica porque la ley ya entró en vigor y aunque vuelva a reformarse, habría jueces que entendería que de forma retroactiva se aplicaría el marco más beneficioso. "Eso no lo va a evitar (...) Nos parece que no hace falta ningún retoque", ha apostillado.