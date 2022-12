Aumento de ETS´s, impulsa al gobierno a regalar condones a menores de edad en Francia

Francia proveerá condones de manera gratuita a través de las farmacias a cualquier persona de hasta 25 años a partir del próximo año, anunció el viernes el presidente francés, Emmanuel Macron.

El gobierno afirma que las enfermedades de transmisión sexual están aumentando entre los jóvenes, y la inflación de este año afecta especialmente a los presupuestos de los más pobres de Francia.

Las mujeres menores de 25 años ya pueden obtener anticonceptivos gratuitos en Francia como parte de los esfuerzos del gobierno para garantizar que los jóvenes de todos los ingresos puedan prevenir embarazos no deseados. Sin embargo, las medidas actuales no se aplican a los hombres ni abordan el acceso de las personas transgénero o no binarias.

Macron había dicho el jueves que los condones serían gratuitos en las farmacias para cualquier persona de entre 18 y 25 años a partir del 1 de enero. Pero luego de que una presentadora de televisión francesa y otras personas lo cuestionaran en redes sociales sobre por qué la medida de los condones no incluía a los menores, el presidente aceptó ampliar el programa.

“Hagámoslo”, dijo Macron en un video selfie que grabó al margen de una cumbre en España. Más tarde tuiteó: “Muchos menores también tienen relaciones sexuales y también necesitan protegerse”.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 9, 2022

Macron, que fue el presidente más joven de la historia de Francia cuando fue elegido por primera vez en el 2017 a la edad de 39 años, también prometió redoblar esfuerzos para prevenir y detectar el VIH y otros virus de transmisión sexual.

El sistema de salud de Francia cubre algunos gastos de anticoncepción, pero no todos, y las citas médicas para pacientes de bajos ingresos a menudo requieren esperar mucho tiempo. En Francia, los abortos son gratuitos para todo el mundo. Otros países europeos ofrecen anticonceptivos gratuitos o subvencionados.

