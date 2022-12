¿Qué es el fenómeno La Niña y por qué impacta en México?

En un comunicado dado a conocer el pasado 8 de diciembre, la UNAM informó que de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), por primera vez en el siglo XXI el fenómeno La Niña tendrá un tercer episodio consecutivo. Aquí te explicamos qué es y cómo afectará a México, pues según se reveló sus efectos se extenderán por todo el mundo y hasta febrero de 2023.

Según el comunicado de la UNAM, de acuerdo con el Dr. Alejandro Jaramillo Moreno, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la universidad, La Niña es parte de un fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Este se divide en dos fases: la fase de El Niño, donde se presenta un calentamiento anómalo en el océano Pacífico, y la fase de La Niña, donde hay un enfriamiento anómalo en el mismo océano”.

“La diferencia básicamente es que una fase es fría y la otra, caliente”, explicó. La Niña nace a raíz de un proceso donde hay un enfriamiento anómalo en el océano Pacífico, “lo cual genera cambios en cómo se mueven las masas de aire, y eso va afectando de manera diferente cada parte del planeta, favoreciendo la formación de altas lluvias en algunas áreas o sequías extremas en otras”, indica el texto, citando a Jaramillo Moreno.

¿Cuáles son los efectos del fenómeno La Niña?

Según Alejandro Jaramillo Moreno, La Niña nos afecta porque las condiciones de sequía se vuelven extremas y se agravan todos los problemas relacionados con los recursos hídricos.

En las zonas donde La Niña favorece las sequías, las lluvias llegan con poca cantidad de agua y esta afectación se va alargando hasta el año que sigue. Entonces, este fenómeno perjudica a las poblaciones y ecosistemas que subsisten con base a la demanda de agua”.

“Entonces la falta de agua salpica a otras áreas como la agricultura. Si no hay agua, no se puede regar, y entonces hay falta de disponibilidad de productos que afecta no solo el abastecimiento de comida, sino también el precio al consumidor. Igual, hay un aumento en los costos de los servicios de agua (pipas)”.

Pero también puede suceder un evento diferente: que llueva mucho y se provoquen inundaciones como las que actualmente están viviendo países como Colombia, Australia, Ecuador y Brasil, entre otros.

¿Cómo afecta el Fenómeno La Niña a México?

Según el especialista de la UNAM, los efectos del fenómeno de La Niña son diferentes en las distintas regiones del mundo y de México.

“En el norte de México, La Niña generó condiciones que favorecen la sequía: mucha de la humedad y la precipitación que llega a través de, por ejemplo,frentes fríos, deja de venir porque la circulación atmosférica empuja esos fenómenos más hacia el noroeste de los Estados Unidos, donde se vuelve mucho más lluvioso. Por otro lado, el sur de nuestro país se volvió un poco más húmedo”.

En la actualidad no se puede precisar con anticipación cuando se formará y cómo evolucionará el fenómeno de La Niña. Lo que sí se sabe es que no es raro que La Niña tenga tres años continuos en el pasado, pues antes ya ocurrió al menos unas tres veces desde que los registros se iniciaron en el año de 1950, pero esta vez será la primera que ocurra en el siglo XXI.

