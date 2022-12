Feijóo pide elecciones anticipadas ya porque el Gobierno asume decisiones que "no se sometieron a las urnas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofrece declaraciones a los medios, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2022, en Madrid (España). El Congreso celebra el 44º an Alberto Ortega - Europa Press (Alberto Ortega - Europa Press/Europa Press)

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Creo que es la solución más transparente y más democrática. Entiendo que es lo mejor que podemos hacer en este momento, dado que en mayo tenemos unas elecciones, es hacer ya unas elecciones generales de forma inmediata", ha afirmado en una entrevista con el diario El Mundo, recogida por Europa Press.

Feijóo defiende que la mayoría parlamentaria no coincide con la mayoría social, por eso considera necesario acudir a las urnas "inmediatamente". "Hay dos opciones. La primera, que Sánchez retire las modificaciones del Código Penal para desproteger al Estado. La segunda, que los españoles hablemos y que digamos si realmente queremos todo esto, que no está sometido a las urnas. Y si Sánchez está absolutamente seguro de que esa mayoría parlamentaria responde a la mayoría social, que consulte con la mayoría social. Yo estoy seguro de que la mayoría social va a decir que no", ha aseverado.

En este sentido, añade que la actuación de Pedro Sánchez en el último mes "lo deslegitima para seguir". "Si se cree que los españoles vamos a entrar en una pandemia de amnesia, se equivoca", ha comentado. Uno de los temas que Feijóo ha criticado ha sido la derogación del delito de sedición, un asunto que hará que España "sea uno de los pocos países de la UE que se quede sin esa barrera para proteger al Estado".

"El Gobierno nos tiene acostumbrados a semanas esperpénticas, pero el pasado viernes, en un solo día, descubrimos que no hay límites. Al rebajar las penas al delito de malversación hay dos tipos de corrupción: la buena, que es la que le interesa al Partido Socialista y a sus socios, y el resto. Estamos en una situación inédita, con un Gobierno que no tiene límites y con un presidente que carece de los más elementales sentidos de Estado", ha arremetido.

En esta línea, ha acusado a Sánchez de basar su presidencia "en un listado de mentiras y un listado de deslealtades máximas", a pesar de que se erigió como "un adalid contra la corrupción durante la moción de censura, en su compromiso de no gobernar con Podemos, de no pactar con Bildu y de hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo a los separatistas y tipificar el delito de referéndum ilegal. "No ha cumplido ni una. Ha hecho exactamente lo contrario de aquello a lo que se comprometió", ha manifestado Feijóo.

"El Gobierno no tiene ni palabra, ni compromiso, ni buena fe. Y este fin de semana, por si quedaba alguna duda, hemos confirmado que lo que le interesaba al Gobierno era tener una excusa para bloquear el CGPJ y controlar el TC. A nosotros se nos reiteró que no habría ninguna modificación del delito de sedición, que es la expresión máxima de la politización de la justicia y de la ruptura de la independencia judicial, porque supone la derogación de las sentencias del Tribunal Supremo", ha sentenciado.