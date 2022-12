Dalic: "Argentina está bajo mucha más presión que Croacia"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"No me esperaba que Países Bajos les remontara el partido. Pensando en las semifinales, vamos a ser un equipo compacto. Para ambas selecciones es crucial, pero creo que Argentina está bajo mucha más presión", declaró en rueda de prensa, en la que afirmó que en duelo de cuartos entre la albiceleste y Países Bajos "se dieron conductas que no tenían mucho que ver con el fútbol". "Espero que no suceda en este caso", dijo.

Además, es consciente de que habrá mayoría argentina en las gradas. "Es cierto que habrá muchos más aficionados argentinos y eso es un obstáculo para nosotros, pero no tenemos que pensar en eso. No podemos quejarnos, estamos en una semifinal. Ambas selecciones se sentirán emocionadas. La cara de los argentinos cuando animan a su selección es increíble", subrayó.

Por último, reconoció que Leo Messi "está de nuevo a un nivel impresionante". "No solo hace goles, también da asistencias y está muy conectado con todo el juego del equipo. Ellos tienen una selección que se deja la piel, compacta, y extraordinaria. Tienen sus propias armas y quieren darlo todo", concluyó.