Feijóo dice que Sánchez tiene apoyo en el Parlamento pero no mayoría social y pide elecciones por "engañar a todos"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene una mayoría parlamentaria pero no tiene la mayoría social, y por eso le ha emplazado a convocar ya las elecciones porque es un Gobierno "contra la gente" que ha "engañado a todos", incluyendo a su propio partido. Como ejemplo, ha citado el manifiesto que han firmado varios exministros que formaron parte de los Ejecutivos de Felipe González y hasta de José Luis Rodríguez Zapatero.

"¿Pero qué miedo tenemos a la democracia? Preguntemos a la gente si avala sus decisiones. Ha engañado al pueblo, ha engañado a la gente, ha engañado a todos, incluyendo a su partido", ha proclamado Feijóo durante su intervención en el Pleno del Senado tras escuchar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Su discurso no había anunciado previamente por su equipo con la intención de buscar el efecto sorpresa en la Cámara Alta.

Feijóo ha afirmado que estos serán los últimos Presupuestos de Pedro Sánchez como "presidente del Gobierno de España" y ha criticado que no los utilice como herramienta de gestión para ayudar a las familias sino como "una herramienta de supervivencia" para seguir en Moncloa, "cueste lo que cueste y haya que pagar lo que haya que pagar".

Tras asegurar que los PGE son el "más triste resumen de una legislatura para olvidar" y serán la "despedida de esta legislatura", ha recalcado que las cuentas públicas que el Gobierno ha traído a la Cámara "ni son Presupuestos, ni son generales ni son para el conjunto del Estado".

El jefe de la oposición ha criticado el "triunfalismo" del Ejecutivo y le ha preguntado si "no le da vergüenza" sus actuaciones. "Técnicamente son unos PGE insolventes y políticamente son unos PGE indecentes", ha proclamado.

Según Feijóo, el resumen de la negociación presupuestaria es que "Podemos exige, el indepedentismo impone y el señor Sánchez obedece". A su entender, con estos PGE el Gobierno no ha sido solo en contra de los bolsillos de los españoles sino que ha logrado que "vayan en contra de la dignidad" del país.

Frente a eso, ha pedido al jefe del Ejecutivo mirar a los ojos de las familias que no llegan a fin de mes o a los jóvenes mileuristas en vez de aprovechar los PGE para eliminar el delito de sedición, "rebajar las penas a los corruptos" con la malversación "expulsar" a la Guardia Civil de Navarra tras sus pactos con ERC y Bildu.

PASAR A LA HISTORIA Y QUE ESPAÑA OLVIDE ESTA "PESADILLA"

Feijóo ha insistido en que si Pedro Sánchez no hace "enmienda" de sus políticas y actuaciones "hay que convocar elecciones ya", ya que, en ese caso, cuál será el "próximo peaje a pagar" a aquellos partidos a los que les entra "urticaria si alguien les dice que son españoles".

A su entender, el jefe del Ejecutivo debe permitir que se pongan las urnas porque sus decisiones no tienen "el aval de la mayoría social" dado que ni las llevaba en su programa, ni las defendió en campaña electoral. A su entender, está haciendo "lo contrario" a lo que se comprometió.

En su discurso, ha resaltado que gracias a las "cesiones" en esta legislatura el jefe del Ejecutivo tiene "hoy la mayoría parlamentaria pero no tiene la mayoría social". "Y si creen que me equivoco, demuestrénlo y convoquen elecciones generales y todos los españoles podrán decidir si tienen la mayoría social para hacer lo contrario de lo que han dicho", ha enfatizado.

El jefe de la oposición ha dicho que ya sabe que Sánchez "quiere pasar a la historia". "Adelante, hágalo ya. Cuanto antes mejor, quédese en la historia y permita que España olvida esta parte de la historia, que es realmente una pesadilla", ha aseverado.

"INCOMPETENCIA" Y "MALA FE"

Tras enumerar las instituciones y organismos que han corregido las previsiones del Ejecutivo, ha afirmado que eso debería ser "suficiente" para dar marcha atrás en sus cuentas públicas que, además, "hipotecan" a las próximas generaciones e introducen "nuevos impuestos sacrificando el principio de seguridad jurídica", en alusión al impuesto a las energéticas, la banca y las grandes fortunas.

El líder del primer partido de la oposición también ha alertado de que cada vez más expertos "alertan del maquillaje de las cifras del paro", al tiempo que ha denunciado el "absoluto oscurantismo con los fondos europeos".

A su entender, se ha producido un "bochorno" minuto a minuto con este Gobierno pero "nada de esto le ha cambiado los planes" sino que ha seguido actuando con "incompetencia" y "mala fe", cuando los españoles "merecen la verdad y rigor".

A renglón seguido, el presidente de los 'populares' ha aludido al "eslogan" de Sánchez de que son el Gobierno de la gente. "Este no es el Gobierno de la gente, es el Gobierno contra la gente", ha proclamado.

PROMETE UNA AUDITORIA Y MENOS DEUDA

Como compromisos, ha anunciado que si llega a Moncloa auditará los sistemas de contabilidad estadística y ecuestas del Estado para que no se incurran en errores porque "quien paga después son todos los españoles".

Además, ha subrayado que tendrá en cuenta la opinión de los organismos independientes como la Airef o el Banco de España en vez de "descalificarlos". En tercer lugar, se ha comprometido a "frenar" la "deriva del endeudamiento" del Gobierno de Sánchez pra que ningún Gobierno pueda "sobrepasar los límites de deuda desconocidos hasta la fecha". "Ha sido el Gobierno que más ha endeudado a España", ha denunciado, para añadir que hay "otra forma de gobernar".

Tras asegurar que él no comparte que la política económica deba limitarse a una "serie de subsidios" o "subvenciones" que muchas veces no saben quien percibe realmente, ha criticado duramente que Pedro Sánchez mantenga una "macroestructura" ministros, directores generales y asesores "más cara de la democracia".

El líder del PP ha asegurado que Sánchez preside el Gobierno que "peor ha gestionado la crisis económica" y que está a la "cola de otros países". "¿Puede decirme este Gobierno de qué presume?", se ha preguntado.

Además, ha afirmado que si llega al Gobierno defenderá que se audite para acabar con los "chiringuitos" y ha criticado que se creen puestos como un director general de Políticas Palanca. "Les aseguro que todas las políticas de mi Gobierno serán palanca", ha aseverado, para añadir que si gobierna pondrá en marcha una "verdadera reforma de la Administración".

Finalmente, Feijóo ha asegurado que su Gobierno apostará por la búsqueda de soluciones para los españoles, no culpables; optará por el diálogo y no por el enfrentamiento; y actuará con "moderación" y no con "radicalismo".