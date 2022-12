Israel/Líbano.- TotalEnergies empezará a perforar en 2023 un campo de gas en Líbano tras el acuerdo con Israel

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La empresa TotalEnergies ha asegurado este lunes que trabaja para iniciar en 2023 los trabajos de perforación de un bloque de gas frente a las costas de Líbano, en el marco del acuerdo de demarcación fronteriza alcanzado entre Israel y Líbano para poner fin a su contencioso sobre este asunto.

El presidente de la compañía, Patrick Pouyanné, ha confirmado en una reunión con el ministro de Energía libanés, Ualid Fayad, que TotalEnergies ha movilizado a los equipos a cargo de las operaciones de perforación, según un comunicado publicado por la empresa.

TotalEnergies ha detallado que más de una decena de personas están implicadas en los preparativos del pozo, antes de agregar que de cara a finales de marzo "el equipo movilizado en Beirut contará con más de 20 empleados". "Se lanzó la convocatoria de licitación para asegurar la plataforma de exportación y ello debería llevar a la selección de la misma en el primer trimestre de 2023", ha subrayado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "también se han presentado las compras por adelantado a los suministradores para el equipamiento necesario para el pozo", mientras que "en paralelo, están siendo movilizados los recursos 'offshore' para contribuir a estudios ambientales que serán finalizados a finales de junio de 2023".

"Todos esos equipos de TotalEnergies están trabajando en colaboración con la Administración de Petróleo de Líbano (LPA) para preparar el pozo de cara a lograr el objetivo de TotalEnergies y su socio ENI de completar la perforación lo antes posible en 2023", ha zanjado la compañía.

La empresa francesa de petróleo y gas alcanzó en octubre un acuerdo con el Gobierno libanés para realizar trabajos en el Bloque 9 tras el histórico acuerdo fronterizo entre Israel y Líbano tras varios años de negociaciones indirectas mediadas por Estados Unidos.

En este sentido, el mediador estadounidense, Amos Hochstein, ha resaltado que no cree que el gobierno entrante en Israel, encabezado por el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, vaya a retirarse del acuerdo. Así, ha indicado en una entrevista concedida al diario 'An Nahar' que ambos países respetan la frontera marítima y que se trata ya de hechos consumados.

Hochtein ha resaltado que no tiene constancia de que el futuro Ejecutivo israelí vaya a rechazar el acuerdo y ha argumentado que la nueva Administración comprenderá los beneficios del mismo, a pesar de las duras críticas vertidas por Netanyahu contra el actual Gobierno después de que se anunciara el acuerdo, tal y como ha recogido el portal libanés de noticias Naharnet.

Por otra parte, ha explicado que un acuerdo para la delimitación de la frontera terrestre entre Líbano e Israel sería posible, si bien ha descartado que pueda tener lugar en medio del vacío presidencial en Líbano, después de que el Parlamento haya fracasado en ocho ocasiones consecutivas a la hora de elegir al sustituto de Michel Aoun, cuyo mandato expiró el 31 de octubre.

Líbano e Israel están técnicamente en guerra, por lo que el acuerdo tiene en cualquier caso una especial importancia simbólica. Afecta a una zona de unos 860 kilómetros cuadrados reclamada por ambas partes y en la que se han descubierto yacimientos de gas natural.

Tanto Israel como Líbano acordaron reconocer la frontera fijada con boyas por Israel, permitiendo a Beirut disfrutar del área al norte de la Línea 23, incluido el campo de Qana, mientras que las autoridades israelíes mantienen el control sobre el de Karish, cuya explotación ya ha comenzado.