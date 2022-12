Asens (UP) dice que las "prisas" por reformar la malversación se deben a la exigencia de ERC y su apoyo a los PGE

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha reprochado las "prisas" por reformar el delito de malversación, al entender que "hay dudas que no están suficientemente claras", y ha deducido que esa celeridad tiene que ver con una "exigencia" de ERC y el apoyo a los Presupuestos Generales.

"Es obvio, no hay que engañar a la opinión pública, que eso tiene que ver con una exigencia de ERC, tiene que ver con unos Presupuestos y con que llegamos a finales de año y se quieren cerrar muchas carpetas", ha desgranado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

Al respecto, ha desgranado que "nadie" le ha dado información de que esa rapidez para tramitar la nueva malversación sea condición impuesta por los republicanos, pero el "sentido común" que "algo de eso hay".

HACÍA FALTA MÁS TIEMPO PARA ESTUDIAR MEJOR LOS EFECTOS

Bajo su criterio, en esta materia hay que hacer "autocrítica" porque este punto, la malversación, se ha discutido "poco" y su grupo quería "más tiempo" para estudiar mejor los efectos de esta revisión, sobre todo en un tema "sensible como éste" dado que en política es "tan importante tener razón como que se te entienda".

Y en este sentido, ha desgranado que su formación apostaba por "perfilar mejor" ciertas "figuras punitivas" en un proyecto normativo de tanto calado y, por tanto, decidieron no firmar la enmienda de PSOE y ERC para modificar el delito de malversación, aunque por responsabilidad lo apoyaron dado que la normativa en trámite suprime sedición y desbloquea la renovación del Tribunal Constitucional.

El cambio consensuado por socialistas y republicanos, que salió adelante en la ponencia, pena con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación dar a los fondos públicos un uso distinto al previsto, así como imponer penas menores a quienes reparen el daño causado al patrimonio público o hayan colaborado "activa y eficazmente" con la Justicia.

COMPARTE EL OBJETIVO: DESINFLAMAR EL CONFLICTO CATALÁN

Tras incidir en que la velocidad aplicada para modificar la malversación no le parece tan adecuada cuando en otras se llevan dos años hablando, como es el caso de la derogación de la Ley Mordaza, Asens también ha concedido que la finalidad del reformar la malversación tiene que ver con la desjudicialización del conflicto en Cataluña, una de las metas de la mesa de diálogo.

Y es que ha reiterado que el Código Penal que lanzó el PP en 2015 es una "chapuza" e hizo una revisión ad hoc de la malversación para "golpear" al adversario con "nombres y apellidos", como en el caso del expresidente Artur Mas. En consecuencia, las fuerzas progresistas debían "desandar el camino" de los populares y "desinflamar" el conflicto catalán, lo que pasaba por indultos.

LANZA QUE MARCHENA HARÁ UNA INTERPRETACIÓN FORZADA PARA EL PROCÉS

Cuestionado sobre el debate jurídico de si este cambio pactado por PSOE y ERC entraña o no penas de cárcel para los políticos condenados por el 'procés', el dirigente de En Comú Podem ha respondido que las leyes "no son matemáticas" aunque como jurista considera que la redacción actual de la malversación no encaja con la actuación de los líderes independentista.

No obstante, ha opinado que está convencido de que el presidente de la Sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, "lo hará encajar" en malversación y hará una interpretación "forzada" para que el 'Procés' no quede impune.

Es más, Asens ha señalado que ese referéndum de 2017 fue "ilegal" y no debería haberse realizado, pero la cuestión es qué mecanismos hay que emplear para perseguirlo. A su juicio, entiende que la malversación era un concepto muy indeterminado que podía derivar en arbitrariedades, porque no es lo mismo "meter la mano en la caja" de el uso inadecuado de recursos públicos, por ejemplo.