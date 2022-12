Cambios de la LOSU a su paso por el Congreso: fomento de lenguas cooficiales, veto a la segregación o elección de rector

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El nuevo texto del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobado este martes en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, asegurará la inclusión del catalán, euskera y gallego en el programa Erasmus, así como otros programas de movilidad que cuenten con financiación pública.

En concreto, el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, establece que el Ministerio de Universidades, las comunidades autónomas y las universidades promoverán y difundirán los programas de movilidad financiados con fondos de la Unión Europea, con particular referencia al programa Erasmus+, así como otros programas de movilidad que cuenten con financiación pública, "asegurando la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión de las lenguas oficiales del Estado español".

Asimismo, se ha incluido en la nueva ley que el Ministerio, las comunidades autónomas y las universidades "promoverán la presencia de universidades, estudiantes y las distintas instancias del Sistema Universitario Español en los órganos y foros de representación internacional universitaria".

Entre las novedades incorporadas al texto, aprobado este martes en Comisión con el rechazo del Partido Popular, Vox y BNG y las abstenciones de Ciudadanos y Bildu, también destaca que una persona no funcionaria pueda ser rector de Universidad.

Precisamente, la nueva redacción de la norma señala que los candidatos a rector "deberán ser personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo y reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los Estatutos".

"En todo caso, dichos méritos deberán garantizar una alta capacidad investigadora, una acreditada trayectoria docente así como una suficiente experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal", indica el texto.

Respecto al acceso a titulaciones de formación permanente y a lo largo de la vida, la LOSU ha incorporado que las personas que no posean ninguna titulación universitaria habilitante para acceder a las titulaciones de formación permanente y que puedan acreditar experiencia laboral o profesional con nivel competencial equivalente a la formación académica universitaria, podrán acceder a las enseñanzas universitarias de formación permanente mediante un procedimiento de reconocimiento de la experiencia profesional.

LOS COLEGIOS MAYORES ADSCRITOS A UNIVERSIDAD PÚBLICA SERÁN MIXTOS

Otra de las modificaciones que se han incluido en la nueva norma durante su tramitación en la Cámara Baja es que impedirá a los colegios mayores adscritos a la universidad pública segregar por sexo, tras admitirse una enmienda presentada por Más País-Equo.

Mas País-Verdes Equo registró en el Congreso de los Diputados una enmienda a la nueva Ley de Universidades que prohíbe que los colegios privados no mixtos o segregados puedan adscribirse a universidades públicas. En concreto, el texto añade un nuevo apartado a la Disposición Adicional Séptima de la ley para que los colegios mayores privados que tengan un régimen no mixto o segregado no puedan adscribirse a una universidad pública.

Igualmente, la enmienda presentada por la formación que lidera Íñigo Errejón señala que "aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Ley, podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse". "Desde las universidades públicas se debe garantizar un modelo de residencias de estudiantes que se rija por los principios de igualdad", apunta el documento.

Más País- Verdes Equo registró esta enmienda después de que se hiciera viral un vídeo en redes sociales en el que alumnos del Colegio Mayor masculino Elías Ahúja amedrentan a sus vecinas del CMU Santa Mónica-- femenino -- profiriéndoles gritos como "ninfómanas", "putas" y "os vamos a follar", aunque algunas increpadas valoraron que se sacó "de contexto" y que no se sentían "ofendidas".

CRÍTICAS DEL PP A LA ENMIENDA SOBRE LOS COLEGIOS MAYORES

Durante la Comisión celebrada este martes en el Congreso para estudiar las enmiendas presentadas a la nueva norma, el PP ha criticado que se haya admitido esta enmienda. "Incorporar algo porque ha habido un escándalo, que rechazamos de plano, no sirve a una nueva ley", ha advertido la diputada María Jesús Moro, en referencia a lo sucedido en el colegio mayor.

Sobre la enmienda admitida para que los colegios mayores se adscriban a las universidades públicas, Moro ha señalado que se generan "unos perjuicios claramente a la autonomía universitaria, a la libertad y al sentido que todavía pueden tener los colegios mayores en el sistema universitario".

"No se puede hacer demagogia y mentir. Son las universidades en los estatutos las que tienen que decir cómo se hace. Por eso proponemos volver al texto del Gobierno", ha sentenciado la diputada del Grupo Popular.

INCORPORACIÓN DE ENMIENDAS TRANSACCIONALES

La Comisión también ha aprobado este martes incorporar al texto trece enmiendas transaccionales a enmiendas del Grupo Plural (11) y del Partido Popular (2), a las que ha tenido acceso Europa Press.

La transaccional a una de las enmiendas del PP aprobada establece que el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Ciencia e Innovación, las comunidades autónomas y las propias universidades "potenciarán la participación de investigadores, grupos y centros de investigación en redes internacionales de investigación, así como la concurrencia competitiva de los mismos proyectos del ámbito internacional".

Además, se ha incorporado una enmienda transaccional a una enmienda de Más País que insta a definir e impulsar una Estrategia de Mitigación del Cambio Climático que incluya planes de eficiencia energética y sustitución a energías renovables, de alimentación sostenible y de cercanía, y de movilidad.

"Las universidades velarán porque sus campus sean climáticamente sostenibles, mediante el desarrollo de una Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, y compartirán su conocimiento con la sociedad para hacer frente a la emergencia climática y sus efectos", señala el documento.

En lo referente a la eficacia y garantía de los derechos, se ha incluido que las universidades "informarán al estudiantado de sus derechos en el ámbito universitario" y "deberán garantizar la participación de la representación estudiantil en la elaboración de las diferentes normativas reguladoras que afectan al estudiantado".