Crónica del Argentina - Croacia 3-0

Messi y Juliá Álvarez ponen a Argentina en la final

La Albiceleste se impone a una pobre Croacia gracias a los goles del delantero del City y del '10'

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Argentina logró el primer billete a la gran final de Qatar 2022 tras vencer este martes con solvencia (3-0) a Croacia en el Estadio de Lusail, gracias a Leo Messi y Julián Álvarez, autor de un doblete, después de un encuentro que los de Lionel Scaloni dominaron de principio a fin ante un rival que vio reducidas sus opciones al mínimo.

La Albiceleste aprovechó dos errores del conjunto croata a balón parado para sentenciar el choque antes del descanso. Julián Álvarez se convirtió en el hombre del partido, tras forzar el penalti del primer gol y anotar dos goles, con el permiso de un Leo Messi, que volvió a dar una clase magistral liderando el juego de su equipo y guiando a su selección a la que será su sexta final mundialista.

No fue el partido que se esperaba, por mérito de la campeona de Sudamérica, que no dejó ningún resquicio de duda en este caso y que se tomó cumplida revancha de la dura derrota ante los croatas de hace cuatro años. La actual subcampeona del mundo no encontró la forma de hacer daño y Livakovic esta vez no pudo ser decisivo.

Así, el conjunto que dirige Lionel Scaloni cumplió y estará el próximo domingo en la final de Doha, que se disputará en el mismo escenario, para intentar conseguir el que sería su tercer título Mundial, tras los logrados en 1978 y 1986. A la espera de conocer rival entre Francia y Marruecos, los argentinos, con esta goleada, presentaron su candidatura al título.

Sin el tanteo inicial propio de un partido de esta envergadura, ambas selecciones salieron al campo con ganas de demostrar desde el primer minuto. Así, aunque la dupla formada por Luka Modric y Mateo Kovacic amagó con hacerse con la manija del choque, fue la Albiceleste la que golpeó primero. Livakovic derribó a Julián Álvarez en el área y Daniele Orsato sin dudarlo señaló los once metros. Messi no falló y tras una magistral ejecución, anotó su undécimo gol en los Mundiales, superando así a Gabriel Batistuta.

Sin embargo, Argentino no se conformó con la renta obtenida y volvió a la carga, en busca de las costuras de una defensa croata que pareció hacer aguas. Así, Julián Álvarez aprovechó un córner mal sacado por los de Zlatko Dalic para montar la contra y, tras recorrerse todo el campo, batió a Livakovic tras aprovechar también cierta endeblez de la zaga balcánica. Minutos horribles de la actual subcampeona del mundo de los que supo sacar partido la bicampeona del mundo para abrir brecha en el marcador.

Argentina pudo ampliar su ventaja antes de irse a vestuarios, pero una gran intervención del portero croata evitó que el cabezazo de Mac Allister se colara entre los tres palos. Con la sensación de jugar contra una selección noqueada anímicamente la Albiceleste volcó su juego en campo rival, pero Croacia logró llegar 'viva' al descanso.

Pero tras el paso por los vestuarios, continuó el mismo guión, con un combinado argentino muy vertical que, aunque más replegado atrás, se apuntó también la primera ocasión de la segunda mitad. Enzo Fernández y Messi se asociaron dentro del área, pero el '10' acabó estrellado su zurdazo en las manos del meta croata. Buenos minutos de los de Scaloni que, pese a la ventaja del marcador, no cedieron la pelota y siguieron intentando ampliar su renta.

Fruto de su insistencia, la campeona de la Copa América volvió a encontrar el premio del gol, sentenciando así el choque cuando aún faltaban 20 minutos por disputar. Julián Álvarez volvió a ver puerta tras una genialidad de Messi que, tras zafarse de su defensor en la línea de fondo, le puso un balón en bandeja para que la 'Araña' solo tuviera que empujarla.

A partir de ahí, la fiesta de las gradas del Lusail pareció trasladarse al terreno de juego, donde los argentinos, con el pase a la final ya conseguido, dominaron a su antojo los últimos instantes del partido. Sin apenas oposición por parte del combinado croata, los de Dalic pusieron fin a su más que meritoria aventura mundialista.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARGENTINA, 3 - CROACIA, 0 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ARGENTINA: 'Dibu' Martínez; Molina (Foyth, min.86), Cuti, Otamendi, Tagliafico; Enzo, Paredes (Martínez, min.62), Mac Allister (Correa, min.86), De Paul (Palacios, min.74); Messi y Julián Álvarez (Dybala, min.74).

CROACIA: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (Orsic, min.46); Brozovic (Petkovic, min.50), Kovacic, Modric (Majer, min.81), Perisic, Pasalic (Vlasic, min.46); Kramaric (Livaja, min.72).

--GOLES.

1-0, min. 34: Messi, de penalti.

2-0, min. 39: Julián Álvarez.

3-0, min. 69: Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA). Amonestó a Romero (min.68) y Otamendi (min.71), por parte de Argentina, y Livakovic (min.32) y Kovacic (min.32), por parte de Croacia.

--ESTADIO: Lusail.