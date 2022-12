El Gobierno elude las críticas de Page y defiende modificar la malversación para facilitar la convivencia en Cataluña

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha eludido hoy las críticas del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, contra la decisión del Gobierno de modificar el delito de malversación y suprimir el de sedición. Lo que sí ha rechazado es que vaya a haber un referéndum de independencia en Cataluña por ser "inconstitucional" ante las preguntas de los periodistas sobre si el Gobierno es creíble ahora después de haber negado que fuera a reformar sedición y malversación.

Así se ha pronunciado la Portavoz del Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Isabel Rodríguez ha evitado pronunciarse hasta en tres ocasiones sobre las valoraciones realizadas por Emiliano García Page. No ha querido comentar la afirmación de que no es tolerable ni de izquierdas pactar con los delincuentes, ni tampoco a lo dolido que está el presidente de Castilla la Mancha como español y militante del PSOE.

La ministra se ha limitado a defender la modificación de la malversación, alegando que introduce un tipo nuevo, aunque sin responder a las preguntas de los periodistas en las que recuerdan que baja la pena para algunos malversadores e incluso, en algunos casos, impide que vayan a la cárcel.

Según Isabel Rodríguez, las modificaciones legales que están llevando a cabo, tanto la supresión de la sedición como la reforma de las penas por malversación de fondos públicos, son para "solucionar problemas de convivencia" que heredaron del Gobierno anterior tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Y ha alegado que en aquel momento la situación de Cataluña era la segunda preocupación de los españoles mientras que ahora está en el puesto cuarenta. "Es lo que heredó este Gobierno y con valentía afrontó Pedro Sánchez", ha exclamado.

"Uno de los objetivos era la recuperación de la convivencia y la concordia, estamos tomando decisiones pensando en este objetivo de gran magnitud, el tiempo nos está dando la razón", ha añadido. Incluso ha alegado que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno "se cumple la Ley en Cataluña".

LA AGENDA DE ERC ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN

En cuanto al anuncio de ERC de que van a proponer en la mesa de negociación la realización de un referéndum de independencia, Isabel Rodríguez ha recalcado que la agenda de esta formación política es suya y es "contraria a la Constitución" por lo que "no se celebrará ningún referéndum".

Sin embargo, los periodistas la han cuestionado hasta tres veces sobre la credibilidad que tiene el Gobierno con esta afirmación después de que el Ejecutivo y ella misma hubieran negado reiteradamente que no se iba a modificar ni el delito de sedición, ni el de malversación de fondos públicos, y lo han llevado a cabo.

Isabel Rodríguez ha seguido defendiendo que no se produciría un referéndum en Cataluña al ser preguntada también por las afirmaciones de la portavoz del Govern, Patricia Plaja, quien esta mañana ha afirmado que los independentistas están acostumbrados al "no por el no", recordando que el Gobierno ya dijo que no habría mesa de negociación, ni indultos, ni derogaría sedición. "Ahora dicen lo mismo respecto al referéndum", ha sostenido Plaja.

"Un referéndum de autodeterminación es inconstitucional y no se va a celebrar porque lo prohíbe la Constitución", ha respondido Isabel Rodríguez al tiempo que ha defendido estas decisiones pensando en la "convivencia en Cataluña, entre catalanes y con el conjunto de España".

CARGA CONTRA FEIJÓO: ESTÁ MENDIGANDO APOYOS A UNA MOCIÓN DE CENSURA

Según la Portavoz, el Gobierno está ofreciendo soluciones a los problemas y "lamentablemente", ha dicho, lo están haciendo solos, sin apoyo de la oposición. Dicho esto ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha afirmado que ha entrado en el juego de la extrema derecha, "haciendo de escudero de Abascal" y está "mendigando los apoyos a una moción de censura".

La ministra considera que cuando no hay propuestas por parte del PP, hay "ruido e insulto" y ha espetado que se empieza cuestionando la legitimidad del Gobierno y acaban llamando tirano al presidente.