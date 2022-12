La Generalitat resta importancia al 'no' de Bolaños al referéndum: "Estamos acostumbrados al no"

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern catalán, Patrícia Plaja, ha restado importancia a la negativa del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, de celebrar un referéndum en Cataluña: "Estamos acostumbrados al no por el no".

Lo ha dicho este martes en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha afirmado que no es la primera vez que el Gobierno central dice que no ocurrirán cosas que después sí han pasado.

"El Govern está acostumbrado. Escuchamos que no habría mesa de negociación, que no habría indultos, que no se derogaría la sedición y que era muy difícil que hubiera algún cambio en la malversación. Ahora dicen lo mismo respecto al referéndum", ha sostenido Plaja.

MOMENTO DE ESCUCHAR PROPUESTAS

Ha añadido que el Ejecutivo catalán trabaja con el objetivo de que "Cataluña vuelva a votar en un referéndum", y ha asegurado que será el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quién coordinará la propuesta de acuerdo de claridad, así como el encargado de anunciar su formato.

"En las próximas semanas se verá cómo se da forma a este acuerdo de claridad. Ahora es el momento de escuchar y recoger todas las propuestas y luego se dará forma y se concretará este acuerdo de claridad", ha detallado la portavoz.

Lo ha dicho después de que este lunes ERC planteara que el voto a favor de la independencia en un referéndum logre un apoyo mínimo del 55% con una participación del 50% para considerar que hay "una victoria clara" a favor del sí, en el marco de la ponencia política que someterá a consideración de su militancia el próximo 28 de enero en Lleida.

Preguntada por cómo han valorado el Govern y los consellers esta propuesta de los republicanos, Plaja ha destacado que el Ejecutivo catalán ve "positivamente que haya propuestas concretas en relación al acuerdo de claridad".

Sin embargo, Plaja ha destacado que, por ahora, el Govern centra sus esfuerzos en aprobar los Presupuestos para 2023, aunque ha avisado de que la propuesta de un acuerdo de claridad "cogerá ritmo en las próximas semanas".

"Tendremos semanas para hablar sobre cómo hacer el referéndum. Si hay voluntad, hay vías", y ha destacado que el Govern quiere que se trate de una propuesta trabajada con los partidos y entidades que apoyan la celebración de un referéndum.