La RAE entregará en seis meses un informe de oficio sobre los "problemas" de las humanidades en la educación

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha anunciado que la institución está elaborando un informe sobre los "problemas" de las humanidades en la enseñanza española, que estará listo previsiblemente el próximo semestre.

Muñoz Machado ha explicado en una entrevista con Europa Press que se trata de "una iniciativa propia" de la Academia tras recibir "tantos estímulos externos" respecto a la situación de asignaturas como Lengua o Literatura española.

"Creemos que no se trata de un problema sólo de las comunidades bilingües, sino que es un problema general que afecta a la enseñanza media dentro de nuestro país. Y convenía que una institución como la RAE dé a conocer su opinión", ha indicado el académico, quien reconoce que no es un informe "pedido por nadie".

"Lo vamos a hacer de oficio, con calma y para el próximo semestre", ha añadido Muñoz Machado, tras confirmar que la RAE lleva ya unas semanas trabajando en ello y, cuando vea la luz, "será de conocimiento general y para las instancias públicas".

Este informe se suma al pronunciamiento reciente del Pleno de la Real Academia Española advirtiendo de las "insuficiencias" que, a su entender, contiene la propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional para la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).

La institución critica que el borrador de la nueva prueba de acceso a la universidad "reduce considerablemente los contenidos de lengua y literatura que los estudiantes deben dominar, con el argumento de que han de potenciarse en su lugar las competencias que supuestamente han de adquirir".

No obstante, pese a estas alertas, Muñoz Machado considera que la "reacción" del Ministerio de Educación está siendo "excelente". "Desde este departamento ya han agradecido a la RAE sus consideraciones y me han asegurado que van a reflexionar sobre ellas: no cabe duda de que la RAE es una institución tenida en cuenta y valorada", ha añadido.

UN TERCER MANDATO, ALGO "EXCEPCIONAL"

El académico, que acaba de ser reelegido director en una segunda etapa, ha explicado que le parecía "obligado continuar" por seguir al frente de "proyectos en marcha que se pueden dejar a medio hacer", Sin embargo, avanza "tener claro ahora mismo" que este será su último mandato. "Cuando pase el tiempo ya veremos, porque depende del desgaste, pero un mandato más es algo absolutamente excepcional que no creo que llegue a darse", ha afirmado.

Entre algunos de los retos de este nuevo mandato está el de cambiar el término 'disminuido' en la Constitución, algo que a la institución le parece "correcto". "Yo creo que no hay ninguna fuerza política que esté en contra, cuenta con suficiente respaldo social, y por lo tanto no me parece un cambio constitucional muy complicado", ha destacado.

También ha alertado a las instituciones españolas de la necesidad de "cuidar más" el español en determinados eventos como Eurovisión. "Son anécdotas, pero importantes porque se reiteran. Veo cuan innecesariamente las televisiones utilizan rótulos en inglés o se presentan canciones en lengua inglesa para representar a España, algo evitable y de una torpeza general", ha lamentado.

RESPUESTA A ECHENIQUE

El académico también se ha referido a las declaraciones del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en redes sociales, calificando a la institución de "alevosamente masculina". "Es una manera de decir las cosas y, si lo dice porque somos mayoría los hombres, eso es verdad, pero no hay alevosía: somos herederos de una situación por razones históricas bien comprensibles", ha defendido Muñoz Machado.

En cualquier caso, ha reiterado que "la paridad por la paridad (en la RAE) es un poco artificioso". "De lo que se trata es de que la representación femenina se corresponda con la importancia que las mujeres tienen en una sociedad como la española en todos los órdenes profesionales. ¿Por qué no llegar a más mujeres que hombres?", ha cuestionado.