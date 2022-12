Así narró Miguel Barbosa la amputación de su pie derecho en 2013

En diciembre de 2013 Miguel Barbosa era coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, a finales de ese año enfrentó graves problemas de salud que provocaron que su pie derecho fuera amputado debido a complicaciones provocadas por la diabetes que desde hace varios años padecía.

En una entrevista con la periodista Adela Micha en enero de 2014 narró cómo vivió ese momento de su vida, afirmó que por muchos años no se atendió de esa enfermedad y consideró que no le iba a provocar ningún problema, pero todo cambió cuando una lesión en la planta el pie comenzó a agravarse.

“Tuve lesión en la plata del pie derecho, me lastime y caminé mucho con zapato inadecuado, me atendí de manera no intensa, pero a tiempo, aunque no adecuadamente. Una mañana la infección paso de la planta a la palma del pie, a los dos días fui con mi médico a ver como cómo evolucionaba, el 23 de noviembre que me iba a congreso nacional del PRD, me dijo que estaba muy grave”.

Relató que cuando llegó al hospital ya estaba listo un equipo de médicos para atenderlo, una hora después lo anestesiaron y por varios días, hasta el 5 de diciembre, estuvo inconsciente, durante esos días le realizaron un lavado quirúrgico, le amputaron el pie, lo operaron de la vesícula y tuvo que combatir la infección generalizada.

“Los doctores me contaron la historia, me regañaron, me dijeron que estuve a punto de morir, al poco tiempo de despertar me di cuenta del muñón y pedí que me quitaran el vendaje porque no podía mover la pierna, al poco tiempo supe de que se trataba. No quiero parecer fanfarrón ni ejemplo de algo, soy ejemplo de lo que no se tiene que hacer, no hice ninguna pregunta a mi esposa ni a los médicos, asumí mi responsabilidad para afrontar mi situación”.

